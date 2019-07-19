目標太遙遠！分析師：不只Q2 特斯拉恐全年負獲利

分析師認為，特斯拉 (TSLA-US) 倘若試圖達到 2019 年的交車量目標，恐挫傷其獲利。

特斯拉週四股價收低 0.52% 至 253.54 美元。券商 Needham 分析師 Rajvindra Gill 重申其評級為「低於大盤表現」，認為該公司雖然生產效能改善，但仍不足以支撐未來幾個月的利潤。

特斯拉股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

特斯拉 7 月初公布了第二季產量和交付數據，預計 7 月 24 日盤後將公布第二季財報。特斯拉在交車時才會確認營收。

上半年的交車初值接近 15.8 萬輛 (財報公布時可能異動)，這意味特斯拉下半年必須交車約莫 20 萬至 24 萬輛，這樣才能達到先前對投資者的承諾 (36 萬輛至 40 萬輛)。

然而，特斯拉迄今尚未有單季交車 10 萬輛的紀錄，儘管第一季交車量已接近這個數據。

特斯拉近期調降某些低階款售價，同時透過削減產品陣容，有效地調漲高階款售價，但 Gill 認為，就算特斯拉成功達到交車目標，也是高度犧牲利潤而來。

「為了實現這些積極的目標，我們預計特斯拉會再進一步降價，且推行積極的租賃方案。此外，我們預期毛利率和凈利潤目前的問題還會持續下去，我們相信，特斯拉會持續採取犧牲獲利的方式提高交車量。」

Gill 週四預期，「特斯拉今年全年負獲利，2020 年的獲利能力也有限。」

這比特斯拉自家執行長馬斯克 (Elon Musk) 的看法更悲觀，馬斯克先前僅預期第二季不會獲利，但第三季就會恢復獲利。

華爾街對特斯拉的預期：