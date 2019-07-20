全球最大電影院AMC漲逾9% 瑞信：前期拋售過頭 後勢看漲87%

握有全球最大連鎖電影院的 AMC 娛樂控股 (AMC-US) 週五股價漲逾 9%，係因瑞信看漲，認為該股先前遭到過度的拋售。

AMC 股價走勢

今年迄今 AMC 股價跌幅 17.4%，但同期 S&P 500 漲幅近 20%；在過去 12 個月期間，AMC 股價跌幅超過 36%。AMC 面臨的大挑戰就是串流媒體的興起，這令消費者可以在家就看到更多電影，不必花時間上電影院。

雖然迪士尼 (DIS-US)「復仇者聯盟」這類強片持續締造票房記錄，但這些電影對電影院的收益不像過去那麼大了。Netflix (NFLX-US) 這類公司製造更多原創內容，消費者任何休閒時刻都能在家觀看高品質影片，這些都是電影院面臨的大挑戰。

瑞信分析師 Meghan Durkin 週五開始分析 AMC 股票，並給予「優於大盤」的評級，目標價 18 美元，與週四收盤價相比，隱含 87% 漲幅，因而激勵週五漲勢。

Durkin 報告指出，票房收入下降、市場對其獲利的共識預期下降、該公司新的訂閱會員計畫中斷 (這讓出席觀眾人數增加，但票價較低)，這些因素刺激了近期拋售潮，但也創造了「具有吸引力的切入點。」

雖然該公司仍面臨阻力，但自第三季至 2021 年，Durkin 對該公司的 EBITDA 估值仍高於華爾街估計，且樂觀看待今年下半年的電影名單以及近期的價格漲勢。

Durkin 認為，接下來有更多引人注目的電影將推出，將有助於支撐 AMC 的票房收入，「我們由下而上的企業預期方法顯示，未來三季產業票房成長，這應該能支撐投資者的信心，因為 AMC 的票價開始正常化。」