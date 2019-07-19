台積電股利日做空台幣策略失靈 多方迎來全球寬鬆派對嘉賓

近幾年來台灣匯市在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 派發現金股利的炎炎七月天，常常會迎來台幣空方集結，不過今年多方卻意外獲得許多外力襄助。在未來這家台灣股利王將改為按季分散派發股利後，這個做空台幣的八成必勝策略看來可能已提前失靈。

台幣繼昨天 (18 日) 台積電股利派發日逆勢收在平盤後，周五 (19 日) 早盤走勢小幅偏強，儘管依往年經驗第二天仍可能會有股利匯出需求，然而台積電公佈優於預期的營運展望激勵股價今天大漲逾 2%，台股大盤跟著沾光，此外聯準會官員的鴿派談話引發隔夜美元走挫，也帶動台幣等主要亞幣今天多數走強。

今天早盤中，美元兌台幣 NDF 的一個月期折價一度擴大至逾 100 點，為三周以來最大，三個月期折價也一度擴大至逾 200 點，反映出看升台幣的偏好。台北時間中午 12 點，據台北外匯即期行情，台幣兌美元上漲 0.06%，以 31.058 元台幣暫收，台北外匯早盤成交量 9.68 億美元。

由於全球經濟料將進入下行周期的前景，許多主要央行已紛紛釋放出降息與寬鬆訊號，在負利率的固定收益商品充斥下，突顯出台股高達逾 4% 現金股利率的吸金魅力。當然前題是不能賺了股利、賠了股價。雖然股市前景不免受總體經濟放緩影響，特別是部份外資持續看衰台灣科技股，然而也有基金經理人看好寬鬆政策的資金派對不散。

紐約聯準會行長 Williams 昨天表示，應該在需要刺激的時候迅速採取行動，助長了 7 月底降息 50 個基點的猜測，不過之後紐約聯準會發表聲明稱 Williams 的演講無關潛在政策行動。

此外，昨天彭博引述知情官員報導稱，歐洲央行專家已開始研究調整通膨目標的可能性，此舉可讓歐洲央行在更長時間內實施貨幣刺激措施。

在利率競跌的全球環境裡，Conning 全球首席投資策略師 Rich Sega 認為，受海外的負利率政策以及仍高於零的美國公債殖利率支撐，美元可能仍將維持「強勢或至少保持其價值」。

外資持股比重約 77% 的台積電自今年度起將改為按季派發股利，因此除了周四派發上年度的 8 元台幣股利，10 月份將再派發今年第一季度的 2 元。合計今年台積電將發出約新台幣 2600 億元股息，佔台灣上市櫃企業預估今年共約 1.5 兆元的約 17%。

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