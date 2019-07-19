〈財報〉微軟Q4獲利優於預期 盤後漲逾2%

微軟 (MSFT-US) 週四 (24 日) 盤後公布第四季財報，獲利優於預期，盤後股價漲逾 2%。

財報關鍵數據

EPS：1.37 美元，不含特定項目 vs. 1.21 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 12% 至 337.2 億美元 vs.327.7 億美元 ((Refinitiv 調查的共識預期)

根據 FactSet，微軟已連續 9 季年化營收成長率均達 2 位數。

微軟股價今年已上漲 34％，公司市值也因而突破 1 兆美元，因為投資者持續看好執行長 Satya Nadella 支撐雲端事業並與亞馬遜競爭交易的能力。

各業務表現

智能雲端事業部 營收：113.9 億美元 vs. 110.2 億美元 (FactSet 調查)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務)

Azure 營收雖年增 64%，卻是至少 4 年以來最低的成長速度。微軟沒有單就 Azure 公布具體營收數據。該公司表示，與過去幾季相同的是，本季 Azure 也看到大型且長期的契約。

更多個人運算部門 (More Personal Computing) 營收：112.8 億美元 vs. 109.9 億美元 (FactSet 共識預期)。

該部門包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。

生產力和商業部門營收：110.5 億美元 vs. 107 億美元 (FactSet 共識預期)。

該部門包含 Office、Dynamics 和 LinkedIn。

Stifel 分析師還強調了 IDC 上週公布的季度 PC 出貨量數據，其中數據顯示較去年成長 4.7%，部分歸因英特爾晶片供應增加，「我們認為這些優於預期的結果是微軟 Windows 事業本季的溫和順風。」

商用雲端部門營收：年增 39% 至 110 億美元。

該部門包含 Azure、Office 365 業務訂閱、Dynamics 365 企業軟件軟體和商業 LinkedIn 產品。

資本支出：53 億美元，比過去 4 年任何一季都還多。

微軟該季收購了 Express Logic，並宣布升級 Azure，以及推出一款無光碟驅動器的 Xbox 主機。

第一財季財測

營收：317 億美元至 324 億美元 vs.320 億美元 (Refinitiv 共識預期)

商品成本：105.5 億美元至 107.5 億美元 vs. 109.5 億美元 (FactSet 共識預期)

微軟財務長 Amy Hood 法說會上表示，第一財季營收預計在 317 億美元至 324 億美元區間，中間值在 320.5 億美元，略高分析師預期。

Refinitiv 調查的分析師共識預期為 320 億美元。

他也估計第一財季的商品成本介於 105.5 億美元至 107.5 億美元之間，低於 FactSet 共識預期的 109.5 億美元。

華爾街看法

財報公布前，美銀美林、KeyBanc 資本市場、Stifel 的分析師均預期 Azure 營收年增 68%，認為 Azure 營收成長變溫和是因為大數法則，而不是需求下降。

Stifel 分析師 Brad Reback 給予買進評級。

高盛分析師 Heather Bellini 週四也給予買進評價，肯定 Azure 的發展動能，支撐該公司成長速度顯著超越整體市場。