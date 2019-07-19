台積電報喜促股匯雙漲 台幣日成交爆量創本月次高

在權值王台積電 (2330-TW) 法說利多帶動下，外資今 (19) 日積極匯入買股，促成股匯雙漲格局，其中，台幣雖升值不多，終場僅小升 2.7 分，不過，全日均維持升值態勢，台北外匯經紀公司爆出 12.97 億美元的成交大量，創 7 月以來單日次高。

台股加數今日終場上漲 73.91 點，收在 10873.19 點，其中，台積電就貢獻漲點 42 點，台北匯市全日均見到升值態勢，終場台幣兌一美元以 31.05 元作收，升值 2.7 分，升幅 0.09%。

匯銀人士分析，7 月以來因適逢上市櫃公司發放現金股利高峰，外資領取現金股利後，有匯出的實質需求，會壓抑台幣的升值力道，不過，隨著韓國央行、印尼央行陸續降息，再加上聯準會官員談話推升市場對月底降息預期，使台幣相對偏強。

同時，由於台積電法說展望偏向正面，使外資強勢回流，今日在集中市場買超多達 81.6 億元，創 6 月 28 日以來單日新高，其中，有逾 62 億元用來買台積電，有利台股後市表現。

觀察主要亞幣，除了台幣今日小幅升值 0.09%，泰銖升值約 0.15%，人民幣在平盤上下吳震盪，韓元貶值逾 0.25%，日圓則貶值 0.35% 上下。