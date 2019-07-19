台積電下半年展望優於預期 外資目標價最高給到314元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (18) 日召開法說會，重點包括第二季財報及第三季展望，其中高盛、大和證券、美商美林等，皆給予買進評等，最高價上看 314 元，區間落在 270 至 314 元間，不過摩根士丹利則維持保守態度，給予中立評等，並下調目標價至 236 元，是各外資中最保守券商。

台積電表示，5G 等產業興起與智慧型手機出貨進入旺季，第 3 季營收將季增 18%，第 4 季更可望持續成長。

其中，高盛表示，台積電第 2 季毛利率雖略低於預測，但每股純益在預期中，而下半年展望更優預期，因此目標價格由 275 元調升至 295 元。

大和證券指出，儘管全球經濟環境動盪，但晶片需求持續提升，排除華為禁令和日韓貿易戰等因素，台積電未來走勢可望優於大盤，短期雖然收益有壓，卻也是短期現象。

美林證則表示，台積電第 2 季毛利率受 7 奈米晶片產能利用率偏低影響，表現相對緩和，但下半年在高速運算、智慧型手機等需求提升下，將帶動營收成長，而已完成的 7 + 奈米製程也蓄勢待發。先進的 EUV 技術，將使台積電維持晶圓代工龍頭地位。

不過，相比各家外資，摩根士丹利則提醒，2019 年下半年仍有許多不確定性，台積電全年財測還存在變數，建議投資人觀望。