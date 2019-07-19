【華冠投顧】盤後分析：雙利多加持 台股再創新高

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

台積電 (2330) 法說會優於預期，且美國兩位聯準會官員釋出應迅速降息的言論，雙利多加持下，推升台股再創波段新高 10919 點，結束長達 13 天的 10645~10914 區間整理。

現階段最大的不確定性還是在月底聯準會的利率決策，目前降息幾乎已成定局，但降息幾碼可就難以預料，我認為除非降息超過 1 碼，否則對股市的激勵效果有效，畢竟近期從美股走勢已經領先反映利多。所以越靠近月底，觀望氣氛就會越高，台股今天雖放量，但下週可能又會回到量縮整理盤。

【操作策略】

即使台股今天突破區間上緣 10914，但要一口氣去攻 11097 並不容易，研判台股還是會維持底部越墊越高的緩步上攻模式。尤其是目前技術指標仍處在背離狀態，甚至上櫃指數的 KD 還連續 3 天死亡交叉，這都不符合強力攻擊的訊號，反而中小型股要提防漲多拉回。

進入下半年的台股通常是走業績行情，所以投資朋友在選股上就要留意財報表現。此外還可以配合法人買盤，無論外資和投信，領到大把現金股利後多少還是要重新丟進股市，所以法人在顧的股票，就是投資朋友跟風的機會，如分享給大家的立積 (4968) 和昇陽半(8028)，今天雙雙攻上漲停再創新高，就是法人買盤加持的代表作。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。