【華冠投顧】鴻海，修正之後，即將再度上攻。

週二，川普在白宮主持會議時表示，中、美之間的貿易問題仍有好長一段路要走。希望北京政府對於之前已達成的部分協定不要食言！這起因是在六月底的 G20 峰會時，中國曾答應願向美國採購大批的農產品，但至今仍無著落。而近日消息指出，對於華為，中國就看川普是否依約發放特別出口許可給這些美國供應商？再決定是否依原先的承諾加購美國農產。

如此看來，這場歹戲還有得拖！不過也沒關係，至少目前市場似乎已漸漸將這焦點轉移到其他項目上了！由近日美、台股的上攻力道即可看出端倪。

週五，紐約聯儲主席威廉姆斯 (John Williams) 表示， 在經濟狀況出現危機之時，須速採行動。最好讓利率續維持長時間於低水位，可使經濟具有『免疫力』。決策者不能只『光說不練』，若等到真正的經濟問題爆發之時再行動，則為時已晚。

此言論使得市場預期，美聯儲在下一回的利率決議時，採降息的機率大增。這使得，週五美股止跌彈升，也相對的帶動台股今日出現強彈。

依據 07/18 之述『但依據目前情勢來看，至少台股仍處於多市架構當中的『半路』上。換言之，短期仍無翻空之疑慮。』結果今日，大盤瞬間的上攻，也再度印證了『道氏理論』確實可以準確的預測未來。

依據 07/17 之述『台股，目前仍維持多市架構，依據型態觀之，大盤仍具再次往上大幅急噴之雛形。後市可觀測 10800-10760 支撐區之力道如何？』結果，此波來到 10792 最低，在進入該區間之後，今日果真大幅的彈升！下周，可鎖定下方支撐區 10839-10778，後市持續上攻之機率仍相當高。

接下來的焦點放在，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 的利率決議上，日期訂在 08/01，臺北時間 02：00。

我們持續關注的 2327 國巨，近日往下再次壓抑一段，吻合日前推演圖中所述『先下再上』之初步雛形。今年即將配息 45 元的利多，後市或有在股價上發揮的空間。而 2317 鴻海，近期稍做回檔之後，今日如預期的出現彈升，下周可留意下方 79.00-78.10 支撐區，後市仍具有再次向上攻堅之機，見下圖。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師