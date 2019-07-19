【日盛投顧】指數再創波段高點 收復所有均線

◆盤勢分析

1. 週五台股開高走高，主因 2330 台積電釋出第三季營運展望樂觀，挹注台股短線上攻，盤中再創波段高點，最終指數上漲 73.91 點，漲幅 0.68%，收在 10,873.19 點，成交金額為 1230.46 億元。三大法人合計超 86.99 億元，外資買超 81.59 億元、投信買超 7.66 億元、自營商賣超 2.26 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：量價齊揚，後勢若再創高，需維持突破 20 日均量。

（2）、均線：收復所有均線，支撐月線（約 10800 點）附近，壓力為 11000 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口反轉向上，9 日 K 值（72）高於 50，短線偏多格局。

3. 櫃買指數漲幅 0.75%，收在 141.03 點，同步加權指數彈升。支撐為月線（約 139.4 點），壓力為約 144 點，KD 指標向下，開口收斂，9 日 K 值（58）高於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：指數以月線為波段支撐點，未跌破前，仍有機會挑戰高點，惟若遲遲無法再創高，區間整理機率較大，台股選股方向可留意半導體、5G、運動休閒、PCB、散裝航運、散熱模組等。

半導體、PCB、散熱模組、運動休閒、散裝航運相對強勁

1. 半導體：受惠 2330 台積電第三季營運展望樂觀，股價創波段高，帶動整體族群強勢表現，如 IC 設計 3034 聯詠、2379 瑞昱、3443 創意、8016 矽創、4968 立積、IC 封測 3711 日月光投控、2449 京元電、其他半導體股 8028 昇陽半導體、2363 矽統、8040 九暘等。此外台積電法說釋出加碼資本支出訊息，激勵設備股，如 3680 家登、6196 帆宣、3587 閎康、3413 京鼎等股價走升。

2.PCB：除了 5G 商轉在即之外，智慧型手機拉貨潮啟動，可望挹注族群營運，相關個股如 2383 台光電、6213 聯茂、4958 臻鼎 - KY、3037 欣興、2313 華通、8046 南電等，可持續偏多追蹤。

3. 散熱模組：受惠 5G 商轉在即，6230 超眾連日創新高表現，帶動類股如 3017 奇鋐、3338 泰碩、3324 雙鴻、3483 力致等股價聯袂上揚。

4. 運動休閒：運動需求產業旺，加上 2020 東京奧運商機在即，9802 鈺齊 - KY 公布第二季營運創高，下半年持續樂觀，股價登新高，其餘運動休閒相關個股如製鞋 9910 豐泰、9938 百和、9904 寶成、運動器材 1515 力山、1736 喬山、高爾夫 8924 大田等皆可留意。

5. 散裝航運：波羅的海乾散貨運價指數（BDI）漲至五年半新高，帶動相關個股 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、2603 長榮、2617 台航、2637 慧洋 - KY 等股價走強。