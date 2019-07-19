歐股盤前─Fed官員發言強化降息預期 指數期貨走揚

美國聯準會 (Fed) 決策官員發表鴿派談話，強化了 Fed 將於月底降息的預期；今 (19) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週五下午 2 點 38 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.40%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.50%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.28%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.47%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.84%，深證成指上漲 0.79%；南韓 Kospi 指數上漲 1.34%，日經 225 指數上漲 2.00%；台股收漲 73.91 點，至 10873.19 點。

對 Fed 將於月底降息的預期，激勵昨日美股收高，道瓊工業指數收漲 3.12 點 (0.01%)，至 27222.97 點；標普 500 指數收漲 10.69 點 (0.36%)，至 2995.11 點；那斯達克指數收漲 22.04 點 (0.27%)，至 8207.24 點。

紐約聯準銀總裁威廉斯 (John Williams) 日前表示，在利率和通膨皆偏低的情況下，決策者不能只準備卻不行動，坐視潛在經濟問題爆發。

為因應全球經濟成長趨緩，南韓與印尼央行，週四先後宣布降息 1 碼，雙雙加入亞太地區央行的寬鬆政策行列。

歐洲央行 (ECB) 預計於 7 月 25 日，召開利率決策會議，經濟學家預期，ECB 有可能會在 9 月宣布降息。

美中貿易談判團隊，週四進行了高階官員通話；對於雙方未來能否安排面對面磋商，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 僅稱，「有可能，但我不會去推論結果。」

美國總統川普指出，美軍在荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 附近，擊落一架伊朗無人機，主因在於，這架無人機太靠近美軍兩棲攻擊艦拳師號(USS Boxer)，已對艦上官兵造成威脅，該消息使美伊緊張關係再度升溫。