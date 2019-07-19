日本4K、8K視聽設備出貨量激增 電視單月突破10萬大關！

日本「放送服務高度化推進協會」(The Association for Promotion of Advanced Broadcasting Services.，A-PAB)，在 19 日公布了最新調查數據。截至 2019 年 6 月底，可收看全新 4K‧8K 衛星電視節目的影音設備，出現了大幅度。

根據該協會的調查結果，光是在 2019 年 6 月份，主要製造廠商的出貨量就高達 20.7 萬台。在累計的出貨台數方面，已達到 127 萬台水準。

在 6 月時，內建新款 4K‧8K 衛星電視調諧器的電視出貨量為 15.6 萬台，較上 (5) 月的 6.7 萬台，出現了大幅增長。而這也是自該項統計展開以來，首度在單月突破了 10 萬台大關。

日本 4K‧8K 視聽設備出貨量激增、電視單月突破 10 萬大關！(圖片：AFP)

在同 (6) 月的相關機器出貨量方面，外接式新款 4K‧8K 衛星電視調諧器達 2 千台，有線電視 STB 內建新款 4K‧8K 衛星電視調諧器達 4.9 萬台。

所有累計上，內建新款衛星電視調諧器的電視達 71.6 萬台，外接新款衛星電視調諧器達 20.5 萬台，有線電視 STB 內建新款衛星電視調諧器達 35.2 萬台。在加總之後，可收看 4K‧8K 衛星電視節目的視聽設備，共達 127.3 萬台。

在該項統計當中，內建衛星電視調諧器的電視，以及外接衛星電視調諧器的出貨數據，來自「日本電子情報技術產業協會」(Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA)。有線電視 STB 的統計數據，來自「日本有線電視聯盟」(Japan Cable and Telecommunications Association，JCTA)。此外，該項統計資料，不包含內建 4K‧8K 衛星電視調諧器的錄影機出貨數據。