三星發信合作廠商 要求囤積日本零組件 防止生產中斷

在日本、南韓貿易緊張局勢加劇下，南韓大廠三星電子正採取各種措施，以避免傷害擴大。知情人士透露，三星已發信要求本地合作廠商，囤積更多來自日本的零組件，以防出口管制擴大。

此外，三星也開始測試來自台灣、中國大陸及當地的氟化氫 (蝕刻氣體) 進行試驗，以達成供應來源多元化的目標。

三星股價今 (19 日) 早盤走高，當地上午 11:40 上漲 1.41%，報 46750 韓元。

消息來源表示，三星已經向當地消費電子產品、電視及智慧手機的合作供應商發信，要求他們在本月底或 8 月 15 日之前，取得各項日本零組件。基於日本對 3 種關鍵材料更嚴格的出口規定，這些公司均可能由「可信購買者」名單刪除，最終影響供應。

日本正考慮是否將南韓移出最低貿易限制國家「白名單」，結果預定 7 月 24 日決定。

三星在信中表示，如果南韓被排除在「白名單」之外，可能所有日本原材料都無法供給南韓，因此他們呼籲當地合作夥伴儲存日本零組件，來防止生產中斷。

三星承諾，將支付合作廠商在補充零組件庫存時，所帶來的附加成本。

在日本以外的關鍵材料新供應，三星則預備進行至少 6 個月的測試，確保質量足以用於半導體生產。據稱，SK 海力士和 LG 也開始測試非日本的氟化氫，以減少出口管制的影響。