台股盤後－台積電領軍帶量上漲 收10873點留下多方缺口

台積電法說報喜加上美國聯準會降息預期升溫，激勵亞股今 (19) 日全面揚升，台股也同步開高走高，盤中大漲逾百點，加權指數衝 10919 波段新高，但遭獲利了結賣壓抑制漲勢，終場上漲 73.91 點收在 10873.19 點，成交量回升至 1225.67 億元。

台股今日盤面亮點，主要由半導體與電子類股領軍，兩大族群相關類股漲幅逾 1% 以上；紡織與汽車等傳產則因賣壓調節股價表現弱勢，紡織族群跌幅 1.8% 相對疲軟。

晶圓代工龍頭台積電法說釋出營運利多消息，在買單敲進下股價開空跳高站上 261 元，但盤中賣壓出籠，漲勢收斂至 2% 以下，但股價仍站穩 5 日線，收在 259 元。台積電營運報喜也推升半導體族群翻紅，5G、網通、砷化鎵等族群也跟著沾光受惠。

半導體族群中的立積、揚智、聯詠、矽統股價強漲逾 5% 以上；此外 5G 與網通等族群也跟著沾光受惠。

5G 族群包括智邦、台光電、全新與欣興等個股在買單點火下推升股價翻紅，其中台光電強漲逾 5%，智邦、全新與欣興等也有 2% 以上漲幅；網通族群中的智易大漲近 4%，建漢、友訊與先豐也有 1% 以上的漲幅。

另外，比特幣價格重回 10000 美元以上也帶動相對族群股價彈升，包括撼訊、世芯 - KY 盤中上漲逾 3%，創意與華碩也有 1% 以上漲幅，映泰、技嘉、微星與華擎則呈平盤整理。

法人表示，美國聯準會降息態度轉向鷹派靠攏，推升美股開低走高，包括台股在內的亞股今天也隨之翻紅，台股今天帶量衝高，週線收紅扭轉本週跌勢並留下多方缺口，預期個股將呈現強者恆強，但須留意短線爆量衝高個股，恐有漲多獲利了結賣壓隱憂。