台股盤中－台積電大漲貢獻大盤近60點 強攻百點登10900點

台積電法說正面，今 (19) 日最高大漲 7 元，對台股加權指數貢獻近 60 點，也領軍台積電概念股股、電子權值股連袂勁揚，台股今天狂飆百點，站上 10900 點，預估量能也放大到 1300 億元以上。

台積電昨天法說會釋出 7 奈米製程在第二季出貨占晶圓銷售額 21%，且第三季財測目標上升的利多消息，台積 ADR 上漲 3.75%，台積電現貨今天一開盤也即上漲 2.56%，股價跳上 260 元關卡，創下除息以來新高價，也帶動蘋概雙王穩步紅盤，股王大立光最高也走揚 1.5%、達 4250 元；鴻海最高上漲逾 1%，收復 80 元大關。

台積電的強漲，同集團個股也同歡，精材勁揚 8%，創意、世界也表現不俗。其餘半導體股包括康呈狂飆 9%，九暘、矽統都漲逾 6%。權值股也有所表態，聯發科漲約 1.3%，面板雙虎群創上漲約 1%，友達亦小漲約 0.5%。

此外，台積電要加碼資本支出，半導體設備股可望受惠，家登今天漲逾 4%，閎康、帆宣、蔚華科都漲逾 2%。

值得一提的是 5G 商機一直是今年以來重要議題，超眾連日改寫新高，今天持續強勢再度改寫掛牌新高，最高漲到 224 元，漲逾 9%，不過分析師提醒小心超眾短線乖離過大。但在超眾領軍下，散熱模組族群火熱，力致漲逾 3%，奇鋐、雙鴻、泰碩、建準都齊漲。

整體來說，台積電法說營運展望樂觀，短線有助台股多方表現，儘管台股上檔逢前高反壓，追價力道不足，惟目前下檔月線向上仍具支撐，且周、月線續揚，短中期格局偏多。