英國會：新首相必須盡早決定是否放行華為5G設備！

根據《路透社》等國外媒體報導，英國國會情報及安全委員會 (ISC) 在 19 日時表示，他們認為新任首相必須在 5G 設備問題上，盡早決定中國華為能否參與其中。

在與華為相關的問題上，英國國家安全委員會 (NSC) 在今年 4 月提出方針，除了將華為從該國 5G 通訊網路的核心部分排除，在非屬核心部分，也只允許華為局部參與。不過，就在英國首相梅伊 (Theresa May) 請辭後，相關事項的正式決定也隨之延後。

ISC 主席葛里夫 (Dominic Grieve) 表示「新任首相必須在這項問題優先作出決定」。

英國會：新首相必須盡早決定是否放行華為 5G 設備！(圖為 Dominic Grieve) (圖片：AFP)

ISC 在一項聲明中表示，英國資安首長已經明確指出，這不是單一國家或公司的問題，而是系統必須能夠抵禦任何攻擊、惡意行為、或人為錯誤。

該聲明提到，最佳的解決之道是讓供應商多元化，而此刻的問題，是 5G 只有三家廠商參與，華為、諾基亞，以及愛立信。過度依賴與過少的競爭，都將導致安全基準的低下。

不過美國政府擔心華為產品被中國政府用於間諜活動，要求盟國們將華為產品排除。中國政府則說，若排除華為的話，將對投資及貿易帶來不良影響。

ISC 指出，在作出相關決定時，不光只有技術面，還必須考量政治上的問題。並主張不能對「五眼聯盟」(英國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭的情報系統) 造成不良影響。

根據 ISC 的說法，由於中國政府在國家基幹基礎建設方面，不允許英國企業參與，因此即使英國將華為排除，也預期能得到中國政府的理解。

ISC 表明「這類重大決定必須慎重考量」，並說道「決定上的延誤，將對英國的國際合作造成持續打擊。須盡早作出決定」。

英國會：新首相必須盡早決定是否放行華為 5G 設備！(圖為 Boris Johnson) (圖片：AFP)

英國將在下週選出新任首相，現任外長杭特 (Jeremy Hunt) 與前外長強森 (Boris Johnson) 競爭激烈，而外界則是看好強森將會出線。