銷售額下降逾1成也不後悔 部分南韓超市拒賣日本商品

日韓貿易衝突加劇，南韓消費者對日貨的抵制情緒，也隨之升溫；外媒報導稱，南韓部分超市已將日本商品陸續下架，業者宣稱，就算銷售額可能因此下滑 10% 至 15%，也不會改變這項決定。

日本政府自 7 月 4 日起，對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制，由於這 3 種原料的全球市占，幾乎被日廠壟斷，南韓半導體與顯示面板產業，勢必遭受衝擊；外界擔憂，日本此舉恐引發貿易戰。

日韓關係緊張，肇因於南韓最高法院去年的判決，該判決要求，日本企業必須為二次世界大戰期間強制徵用南韓勞工一事，進行賠償，但遭日方拒絕。

日本首相安倍晉三否認出口限制措施是「報復行動」，南韓總統文在寅則示警，南韓政府會先透過外交途徑解決此事，但若南韓企業遭受到實際傷害，在別無選擇的情況下，只能採取必要措施。

根據路透社報導，首爾某超市經理 Cho Min-hyuk 表示，從日本對南韓實施出口限制的第 2 天起，他就開始把店內的日本商品陸續下架。

Cho Min-hyuk 的做法並非個案，據南韓工商團體統計，首爾已有超過 200 家超市，採取類似措施；Cho Min-hyuk 在受訪時指出，日本對南韓實施出口限制，藉此施壓，令人完全無法接受。

Cho Min-hyuk 強調，就算日貨下架使店內銷售額減少 10% 至 15%，他也不會改變決定。

7 月頭兩週，南韓連鎖便利商店 CU 和 GS25 的日本啤酒銷售額，分別下滑 21.5% 及 24.2%；在日韓貿易爭端發生前，日本啤酒的總出口量中，有 61% 銷往南韓，其中最受歡迎的品牌是朝日啤酒，過去 5 年來，該產品在南韓的銷售額，累計成長了 2 倍。

南韓旅遊業者 Very Good Tour 統計資料顯示，赴日旅行的新訂單總量下滑約 10%；濟州航空和大韓航空的赴日機票銷售，也略有下降。

日貨遭抵制，韓貨則受益，南韓文具製造商 Monami 稱，筆類商品的網購銷售額，已大增 5 倍。