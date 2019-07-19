美國會再打華為！ 欲立法限制買賣美國專利

美國國會持續緊咬華為不放，繼前日提案擬將貿易黑名單的限制「法律化」之後，美國會參議員再提新的限制法案，欲阻擋華為買賣美國專利的權利。

這項議案是由參議員 Sens. Marco Rubio 與 John Cornyn 共同提出。主要訴求聯邦政府應有權利，針對貿易黑名單上的廠商，限制其買賣美國專利的權利。而這項法案，主要就是針對華為而來。

上個月，華為打出專利戰，向美國電信商威訊通訊 (Verizon) 索取 230 餘項專利許可費，這些專利涉及核心網絡設備、有線基礎設施等，總計超過 10 億美元。這項舉動，被視為華為列入黑名單後的反擊動作。

Sens. Marco Rubio 表示，華為利用專利權以及美國的法律當作武器，回過頭來打擊美國的企業與 5G 產業，國會應該立法阻止華為的行為。

華為美國公司資訊安全長 Andy Purdy 於周四 (18 日) 表示，若美國通過專利權買賣限制法案，將損害專利權擁有人保護自身的智慧財產權權利，同時，國際上也將對美國法律維護智慧財產權的能力，投下不信任票。

16 日美國會也提出一項法案，希望保持對華為的黑名單限制。若法案通過，未來沒有國會許可，華為都不得從黑名單上任意除名，川普政府也沒有給予特殊許可的權利。