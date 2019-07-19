日本通運攜手VOLVO、進行卡車Level 4自動無人駕駛實驗

日本物流業龍頭「日本通運」(Nippon Express)(9062-JP)，為實現卡車無人駕駛的實用化目標，與瑞典富豪汽車 (VOLVO) 旗下的「UD 卡車」(UD Trucks) 合作，將自 8 月起在限定的區域內，實施相關的驗證實驗。

該項實驗將採用自動駕駛 5 階段分類中的第 4 階段 (Level 4)，也就是由系統在限制的範圍內，進行高度自動駕駛化。預計在北海道展開，進行農作物的運輸實驗。

(圖片：Investing.com)

這是日本首度利用卡車來進行 Level 4 等級的自駕實驗。富豪汽車在卡車的自駕技術上，與全球商用車龍頭德國戴姆勒並駕齊驅，也是該公司頭一次在亞洲進行相關的驗證實驗。

在今年 5 月的日本汽車駕駛 (含卡車司機) 求人倍率為 2.86 倍，遠高於所有行業的 1.35 倍。根據美國波士頓諮詢公司 (BCG) 的試算，日本在 2027 年時，會因人口高齡化所造成的大量退休等原故，將缺少 24 萬名卡車駕駛。

日本通運與 UD 卡車，將在北海道農業協同組合連合會所擁有的製糖廠內，於工廠入口處至加工產線的 1.3 公里距離進行實驗。

由於日本的法規限制，在一般道路上只能進行到有駕駛跟車的 Level 2 自動駕駛，因此在工廠內私有道路進行 Level 4 的自駕實驗是沒有問題的。實驗期間為了預防故障等臨時狀況發生，將會有駕駛同車待命，但未來的目標則是希望達到真正的無人駕駛。

在自動駕駛方面，歐美國家在制度方面領先。在美國部分州內，已允許在公路上進行 Level 4 的自駕實驗。而日本則是在今年 5 月時進行了法律條文修正，目標於 2020 年時，可在高速公路達成 Level 3 的實用化目標。

日本北海道幅員廣大，並具備汽車自駕實驗不可或缺的積雪及寒冷環境。當地政府積極招商，希望企業到北海道進行實驗；汽車相關行業在北海道的自動駕駛實驗場地也多達 28 個，在數量上稱霸日本。而部分使用率低的駕駛訓練班，還有休業中的滑雪場，也都將場地開放作為自駕實驗使用。

許多企業也都期盼將北海道作為大規模的開發及生產據點，而相關的無人自駕技術，也可望解決日本社會因為少子高齡化，所造成的嚴重人力不足問題。