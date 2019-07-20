〈鉅亨看世界〉一位司機操控兩輛卡車

儘管在許多研究報告當中，卡車司機都是即將到來的 AI 時代中前幾名會被淘汰的職業，但據資料顯示，在這樣的時代到來之前，目前美國物流業正面臨著嚴重的司機短缺問題，預估到 2026 年時，司機的職缺很可能達到 17.5 萬人。而一家自動駕駛技術新創正致力於為物流業中的各項難題提出解決方案，其中也包含讓一位司機能同時駕駛兩輛卡車，以提升產能。

Peloton Technology 是一家自駕車技術公司，於 2017 年成立，致力於解決物流業的難題，包含安全、油費以及人力缺乏等。該公司在本周公佈了一項新的 Level 4 自動跟踪 (Automated Following) 解決方案，能讓一位司機能操控兩輛卡車，目標在於使產能倍增。

據該公司的說法，Peloton 的專有技術能將前後兩輛卡車將能通過車對車 (V2V) 的技術進行連接，前車的駕駛可以操控後車加速、轉彎或是剎車。一名司機就能操控兩輛車，等於每位司機的運量加倍。同時，物流業中的燃油經濟性和安全性也能隨之上升。這項獨特的自動化方案可以說是一個重要里程碑，可望大幅提高物流業的生產率並降低人力。

前後兩輛卡車將能通過 V2V 的技術進行連接 (圖片： TRUCKS )

Peloton Technology 執行長 Josh Switkes 表示：「我們將這些卡車司機視為世界上最好的傳感器，我們正在以此為基礎，開發一套列隊系統，提高產能和效率。」

PlatoonPro 現已與六家客戶合作，並正在進行相關的測試。「我們發現每輛卡車平均節油超過 7%，如果按照里程計算，每年每輛卡車可省量達 7,000-10,000 美元的燃油費用。這是很大的成本節省，並且是可以實現的。」

每輛卡車平均節油超過 7%(圖片：AFP)

「我們將繼續和車隊司機進行交流，參考司機的技能、經驗和直覺，用在產品設計、開發和測試當中，使每位司機一次旅程中可以運輸的貨物數量增加一倍，而改善物流業中卡車司機短缺的問題。此外。也將改善司機的工作情況，帶來更好的生活品質。」

由於運輸或載貨用卡車在駕駛模式中相對單純，幾乎都在固定的路線上行駛，因此成為最適合導入自駕系統的領域，並實現自動化。目前來看，全球每日包裹運送量的年成長 28%，達到 3500 萬件。更有效率的運輸能力和成本節約對企業和物流產業來說至關重要的議題。