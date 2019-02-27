深耕台灣！本田計畫投資40億元 設立物流中心

本田 (7267-JP) 在週二 (26 日) 時表示，將在未來 5 年投入 40 億新台幣，在台灣的屏東工廠進行大規模的生產設備更新投資計畫。這也是本田進入台灣市場 17 年來，最大規模的投資計畫。未來屏東工廠的生產效率及品質將隨之提高，在設備更新完成後，年產量將維持與目前相同的 3 萬輛水準。

本田在台灣的屏東工廠，是在 2002 年 6 月時，以 36 億新台幣代價自大慶汽車購入接手並進行改造。該工廠於 2003 年 1 月落成，量產新車也正式下線。生產線最早開始生產的車款為 CR-V，而目前除了該車款外，還有生產 CITY、FIT，及 HR-V。屏東工廠成立初期的年產量只有 1.2 萬輛，並在落成後的第 2 年提高到了 3 萬輛。

在 2003 年 1 月時，本田屏東工廠有 430 名員工。當中，設籍屏東縣市的員工約占 54% 為 220 名；設籍高雄縣市的員工約占 39% 為 168 名。設籍高屏地區的員工比例，占整廠的約 93%，為南台灣提供不少就業機會。

本田屏東工廠 (圖：翻攝自 HONDA TAIWAN 官網)

屏東工廠自營運以來，已歷經 16 年，生產設備也開始顯的老舊。此次投資，除了將更新生產設備外，也將在台設立物流中心。

而本田在台灣的經銷服務據點也預計在年內，陸續完成更新升級，展現在台灣市場深耕的決心。

去年本田在台灣的新車銷售數量年增 14%，為 3 萬 8668 輛，創下該公司在台的銷售紀錄。而今年的預估銷量，為 3 萬 7000 輛。

本田在日前才剛決定要自英國及土耳其撤廠，也讓此次在台的投資計畫備受矚目。