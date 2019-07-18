缺乏AI投資機會 孫正義：日本AI發展如同「開發中國家」

日本軟銀集團 (9984-JP) 創辦人暨執行長孫正義周四 (18 日) 於年會中表示，日本在發展人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 的競賽中缺乏投資機會，這使得日本逐漸成為 AI 領域中的「發展中國家」。

本週四，孫正義在軟體銀行供應商及客戶年會上表示，儘管最近幾年日本在技術上處於領先地位，作為當前重要的技術革命，日本在 AI 上的發展卻只有開發中國家的程度。

軟銀在 2017 年宣布籌措 1000 億美元，並由沙烏地阿拉伯支持成立願景基金 (Vision fund)，至今已投入數百億美元至全球許多科技新創公司，是有史以來最大規模的科技產業私募基金。然而，這項基金推動美國、中國以及印度等其他國家在科技上的進展，唯獨忽略了日本。

孫正義無奈表示，日本幾乎沒有一家公司擔當得起「全球第一獨角獸」的稱號。

根據日本經濟產業省統計，截至 2018 年，日本 IT 人才短缺人數達到 22 萬，2030 年可能進一步擴大至 55 萬人。有鑑於日本資訊工程師人才有限，尤其對於具備英語技能的人才需求龐大，其他競爭對手如樂天、二手市場平台 Mercari 在投資 AI 時皆放眼海外市場，且多數聚焦於印度的人才招募上。

孫正義曾在 6 月初抵台演說，表示 AI 時代才剛要開始，該技術會影響每個產業，未來 AI 可能持續進化成超級智能，將會非常聰明，強調投資人必須投資未來，而非現在。

孫正義將 AI 創新定義為願景基金的投資方向，顯示出其對 AI 發展的重視。該基金目前已投資 82 間公司，包含金融科技、醫療保健以及叫車服務等行業。