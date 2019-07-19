日本核心CPI年增0.6%遜於上月 符合預期

日本總務省在週五 (19 日) 公布了，2019 年 6 月的全國消費者物價指數 CPI。在去除生鮮食品後的核心 CPI 為 101.6，較去年同期上升了 0.6%。遜於上 (5) 月的 0.8% 漲幅，也是自 2017 年 7 月出現 0.5% 漲幅以來的低水準。而路透社所整理的民間預測核心 CPI，則為 0.6% 的上升，表現合乎預期。

(圖片：翻攝自日本總務省官網)

會出現這樣的結果，主要由於汽油價格較去年同期呈現了負成長等因素，在能源方面將數據拉低。

對於此次的調查結果，日本總務省的官員認為「緩慢的上升正持續當中」。

日本大型行動通訊業者，自 6 月開始調降費率方案，使得行動電話通話費等，較去年同期下滑了 5.8%(5 月時為 4.3% 的下滑)。

而另一項壓低 CPI 表現的主因，能源方面的上升幅度為年增 1.2%，較上 (5) 月年增 3.7% 的上升幅度出現衰退。電費、瓦斯費，也因去年底的原油價格下滑，上升幅度縮小。而在另一方面，汽油則是自今年 2 月以來，首次出現了下滑。

住宿費用年增 2.1%(5 月時為 0.2% 的下滑) 出現上揚，而 6 月適逢華人的端午連假，則是上揚的可能原因。

此外，在去除生鮮食品的食物方面，年增 1.2%，漲幅優於 5 月時的年增 1%。冰淇淋、泡麵、洋芋片等，皆出現了上漲的現象。

這回在全部 523 個查價項目當中，有 303 個項目上揚，占整體的 57.9%(5 月時為 56.6%)。而下滑的項目有 162 個，持平的有 58 個。

綜合指數年增 0.7%，去除生鮮食品與能源的超核 CPI 年增 0.5%，表現皆與 5 月時相同。