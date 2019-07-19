美元大貶 離岸人民幣無動於衷

7 月 19 日，中國外匯交易中心公布人民幣兌美元中間價較昨 (18) 日調升 126 基點，達 6.8635，中間價升值至 2019 年 7 月 2 日以來最高，升幅創下 2019 年 7 月 11 日以來最大。

美國聯準會重量級官員針對利率表達鴿派立場，強調全球央行應以更積極的行動來預防經濟可能出現下滑，而不是被動等待實際經濟走弱。鴿派言論帶動美國在本月底降息機率提升，美元貶至兩週新低。

不過，離岸人民幣匯率並無太大波動，截至 10:09 為止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.8734 人民幣，小升 6 基點，升幅 0.01%。

圖: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

交易員指出，上週以來，人民幣呈現狹幅震盪，基本上離岸人民幣在 6.8590～6.8950 區間波動。而隨著人民幣貶值預期降低，中間價動用的逆週期因數調節的影響也跟著減少。

多數法人認為，美元開始走弱，即使幅度不大，但仍可能使人民幣維持溫和升值的行情。但人民幣升值能不能形成趨勢，中美貿易戰才是最重要因子。

此外，市場觀察家指出，進入 7 月份後外資交易員陸續開始休假，離岸人民幣波動率也像過去同期一樣不斷下滑。但令人驚訝的是，離岸人民幣對美元期權隱含波動率在近期創下 2015 年 8 月以來的新低。

這顯示人民幣外匯市場進入了一種毫無頭緒的情況中，交易員都在等待下一個方向，但可以確定的是，沒有重大意外，人民幣貶值預期很有限，同時近期出現結匯的行為顯得較為積極。