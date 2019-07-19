[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 碩禾 易威 晟楠 富邦美債20年 新零售 韋僑 美時 天良 寬魚國際 元大美債1-3 雙鴻 久陽 強生 南璋 群益15年IG科技債 益通 東林 寶島科 勝昱 國泰投資級公司債 天剛 欣厚-KY 中華食 萬國通 國泰5Y+新興債 金利 友銓 世坤 飛寶企業 富邦全球投等債 達威 倉和 冠好 精確 富邦全球高收債 凱鈺 三圓 萬國通 宏易 國泰中國政金債5+ 松崗 雙喜 新昕纖 唐鋒 富邦中政債0-1 沛波 力泰 聚紡 聯光通 富邦A級公司債 雙喜 理銘 世德 通訊-KY FH中國政策債 志嘉 亞都 精確 榮群 凱基中國債3-10 富驛-KY 老爺知 彬台 天宇 凱基新興債10+ 六角 東凌-KY 至興 新零售 凱基科技債10+ 邁達康 萬在 恩得利 群益AAA-AA公司債 綠河-KY 健椿 李洲 群益15年IG公用債 欣泰 科際精密 凱柏實業 群益15年EM主權債 唐鋒 元炬 FH能源債 永純 及成 FH製藥債 富宇 和進 FH新興企業債 威潤 耀勝 國泰A級公司債 天宇 倚強 群益25年美債 唐榮 錦明 FH20年美債 晉椿 鑫創 FH中國信用債 強新 廣寰科 中信高評級公司債 松和 點晶 中信優先金融債 力新 斐成 凱基AAA至A公司債 凌網 泰谷 凱基金融債20+ 李洲 典範 凱基美債25+ 凱柏實業 益通 國泰A級金融債 及成 振維 國泰A級科技債 倚強 鴻翊 國泰A級公用債 至寶電 迎輝 富邦中國投等債 鑫創 研勤 富邦金融投等債 宇環 欣厚-KY 元大10年IG銀行債 廣寰科 兆遠 元大10年IG電能債 杭特 太欣 FH公司債A3 雙鴻 系統電 FH次順位IG金融債 幸康 天剛 FH美元信用債1-5Y 泰谷 世紀 群益A級公司債 熱映 華容 群益AAA-A醫療債 哲固 建榮 中信美國公債20年 森寶 立衛 中信中國債7-10 先益 天揚 中信中國美元IG債 泓格 鈺創 B新光美債1-3 博磊 佳總 B新光美債20+ 東林 合正 第一金美債20+ 富晶通 金利 第一金金融債 10+ 盈正 寶聯通 第一金科技債 10+ 新鉅科 凱鈺 永豐10年A公司債 晟楠 德宏 永豐15年金融債 艾恩特 合邦 永豐7-10年中國債 精聯 萬旭 凱基醫療保健債 德微 久正 凱基IG精選15+ 欣厚-KY 上揚 凱基AAA-AA公司債 世紀 全譜 台新美元銀行債 友銓 易通展 新光15年IG金融債 立衛 茂迪 富邦新興投等債 合正 安鈦克 富邦歐洲銀行債 慕康生醫 元隆 生泰 凱鈺 沛亨 合世 通泰 九暘 易威 彩富 凱碩 天良 三聯 全達 豪展 合邦 奧斯特 大樹 亞元 保銳 南璋 萬旭 越峰 勝昱 訊達 商丞 萬國通 撼訊 英格爾 飛寶企業 順發 士開 捷邦 亞通 昇益 精確 上揚 志嘉 宏易 全譜 富裔 大詠城 元隆 燦星旅 萬在 沛亨 富驛-KY 健椿 廣錠 劍湖山 瀧澤科 神盾 德記 唐鋒 長科 泰偉 雙邦 光菱 華義 聯光通 全達 昇華 台聯電 宏捷科 得利影 通訊-KY 大世科 鼎創達 榮群 森田 愛地雅 天宇 三圓 邦泰 世豐 力泰 大國鋼 豐謙 富強 理銘 新零售 富裔 恩得利 燦星旅 李洲 富驛-KY 凱柏實業 易飛網 元炬 亞都 鴻碩 老爺知 及成 東凌-KY 新洲 紅馬-KY 和進 弘帆 耀勝 關中 倚強 大展證 錦明 得利影 鑫創 隆中 廣寰科 時報 點晶 旭然 岱稜 鼎創達 斐成 捷必勝-KY 泰谷 旭源 典範 紅木-KY 利機 綠電 益通 綠河-KY 振維 霹靂 鴻翊 欣雄 迎輝 欣泰 凡甲 富堡 堡達 兆利 世禾 逸昌 友威科 博磊 鼎翰 研勤 湧德 欣厚-KY 兆遠 太欣 桂盟 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 台半 高技 寶聯通 凱鈺 德宏 中美晶 松普 合邦 廣運 萬旭 頎邦 禾昌 久正 亞通 雷科 中探針 上揚 全譜 勝麗 易通展 茂迪 安鈦克 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 大世科 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 邁達康 泰偉 華義 宇峻 昇華 得利影 鼎創達 龍巖 崑鼎 綠河-KY 愛地雅 邦泰 合騏