Fed官員暗示零利率政策 7月降兩碼呼聲高！

美國紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 於美國時間週四 (18 日) 表示，當利率偏低，且經濟增長減緩時，各國央行需要迅速採取有力行動。

紐約 Fed 總裁一向具有利率政策的影響力，他在一場央行研究協會的年會中，討論目前各國央行在面對利率接近零，或是低利環境時應該採取何種政策。

威廉斯指出，「採取預防措施總比等待災難爆發要好。而當你手上只有這麼多的刺激工具可採用時，在經濟出現陷入困境的跡象，就應迅速採取行動調降利率。」

他表示，「在面對低利率和經濟成長放緩時，最好的策略就是迅速採取行動，並維持低利環境在較長的時間。此外，預期的低利環境將拉低未來債券殖利率，此將能促進有利的金融環境，支持經濟增長，並使通膨回溫。」

威廉斯的言論市場認為是 7 月 30 日～31 日的利率會議中，支持降息的有力證明。

Fed 官員們擔心持續性的低通膨、全球經濟減緩的外溢效應，及美中貿易紛爭帶來的經濟不確定性。

Fed 目前將隔夜基金利率維持在 2.25%～2.5% 間，雖高於零，但仍遠低於過去經濟擴張期間的正常水準。

即使威廉斯沒有直接談到他是否贊成降息，但在他談話後，根據 CME 聯邦基金利率期貨交易情況顯示，市場估計 Fed 降息一碼的可能性為 100%，調降兩碼的可能性升至 59%。

市場人士指出，Fed 在月底會降息，因為他們擔心未來經濟數據會變差，Fed 會「先發制人」。所以美國經濟數據即使不全然走弱，但這無礙於 Fed 降息的決定。

這波升息循環是自 2015 年 12 月開始，直到 2018 年 12 月才停止，在這期間升息次數達 9 次，每次均調升一碼。