趕在中美對話前夕 中國大買美國高粱

在中國與美國即將重啟貿易對話之際，數據顯示，中國已經大量購買了美國農產品：美國高粱。

週四 (18 日) 根據美國農業部公布數據顯示，上週中國進口了 51072 公噸的美國高粱，創 4 月份以來最大購買量。主要將用於製造高粱酒與飼料。

美國農民非常樂意看到這種改變，因為在這場貿易戰之下，美國農作物首當其衝。去年關稅戰後，中國已經大量減少購買美國的大豆。上週，中國也再度取消了 9853 公噸美國大豆的採購量。

在 G20 之後，美國曾表示中國願意增加美國農產品的進口，不過川普 7 月 11 日曾表示，中國沒有購買美國農產品，讓他很失望。

2017 年中國購買了約 8.39 億美元的美國高粱，佔美國總出口高達 80%，然在中美貿易關係緊張升溫後，中國已持續減少高粱的購買。去年中國對美國高粱進行「反傾銷、反補貼」調查，並實施臨時反傾銷措施。美國農民也一直在減少高粱的種植面積，某種程度上是因為中國的需求疲軟。

美國全國高粱協會前會長 Don Bloss 表示，即便增加了關稅，對於中國來說，高粱價格仍具有吸引力。認為在高粱產業方面，美國農民與中國買家的關係仍相當友好。「政府才是阻礙關係的一方」。

美國財政部長梅努欽先前表示，本週四中國與美國將召開電話會議，雙方將有進一步的貿易協商。