台股盤前─大立光、台積電天天都便宜 大盤不脫橫盤到月底

台股大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 陸續召開法說會並公布第 2 季財報，市場並以「驚喜」、「驚奇」形容，但實際反映盤面來看，昨日跌破 10800 點，而證券分析師黃漢成指出，台股大盤目前並沒有主流類股領軍，以「盤」及「黏」兩字形容最為貼切，且在無量盤整的走勢下僅能由個股表現。

而證券分析師張陳浩則更確切的表示，目前影響台北股市的加權股價指數走勢因素，包括個股財報的陸續發布、法說會及個股除權息造成指數一直在蒸發等，預估台股的這一些不利因素 7 月底告一段落後，大盤將配合技術線型季線翻揚，有反攻契機。

台股今日大盤以 PCB、生技、航運股領頭衝鋒，盤中欣興 (3037-TW)、台虹 (8039-TW)、南電 (8046-TW)、裕民 (2606-TW)、中航 (2612-TW)、台航 (2617-TW) 及訊連 (5203-TW)、寶齡富 (1760-TW)、優盛 (4121-TW) 股價強改，成昨日大盤盤中亮點，但分析師則則認為目前這些小主流股亂竄且沒有漲升的延續性，主要在於台股欠缺追價的買盤，昨日的強勢股，在今天一開盤就可能成為遭到龐大賣壓成為大盤的「棄婦股」，不可不慎。

同時，在今晨收盤的美股表現上，美股道瓊指數上漲 3.12 點，或 0.01%，收 27222.97 點。那斯達克指數上漲 22.04 點，或 0.27%，收 8207.24 點。標普 500 指數上漲 10.69 點，或 0.36%，收 2995.11 點。費城半導體指數上漲 23.10 點，或 1.54%，收 1526.97 點。

台股 ADR 以台積電領軍大漲。台積電昨日法說會報佳音，看好下半年營運，激勵台積電 ADR (TSM-US) 上揚 3.75%。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.93%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.69%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.04%。

台股昨日以 10821.92 點開出，最低 10792.27 點，最高 10835.43 點，收盤跌破 10800 點，以 10799.28 點作收，成交值為 1044 億元，黃漢成說，近期台股難逃狹幅量縮震盪走勢，大盤的榮枯取決於外資的態度而定。

不過，昨日 PCB 類股及記憶體族群獲外資大買，外資大買欣興電子 3.43 萬張，不過面板及鴻海 (2317-TW) 則遭調節。外資昨日賣超 42.31 億元、投信賣超 0.96 億元、自營收賣超 8.77 億元。