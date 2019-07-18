三大法人賣超52.04億元 面板股及鴻海遭外資狙擊

台股今 (18) 日下跌 29.2 點，收再 10799.26 點，成交金額 1044.26 億元，三大法人同步賣超 52.04 億元，外資期現貨不同調，而今日 PCB 及記憶體族群獲外資大買，不過面板及鴻海則遭狙擊。

外資今日賣超 42.31 億元、投信賣超 0.96 億元、自營收賣超 8.77 億元；台指期方面，三大法人淨多單增加 4494 口，來到 1.14 萬口，其中外資單日淨多單增加 6046 口，來到 3.87 萬口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名欣興 3.43 萬張、第 2 名旺宏 1.05 萬張、第 3 名耀華 8451 張、第 4 名華邦電 6750 張、第 5 名富邦 VIX 6053 張、第 6 名南亞科 3360 張、第 7 名南茂 3217 張、第 8 名長榮 3045 張、第 9 名元大台灣 50 2764 張、第 10 名揚智 2586 張。

外資今日賣超第 1 名群創 6.99 萬張、第 2 名友達 1.72 萬張、第 3 名元大滬深 300 正 2 1.33 萬張、第 4 名元大 S&P 原油正 2 1.24 萬張、第 5 名國泰金 9190 張、第 6 名鴻海 6598 張、第 7 名彩晶 6119 張、第 8 名聯詠 3034 張、第 9 名頎邦 6147 張、第 10 名和鑫 4062 張。

投信方面，今日買超最多的是群創 2494 張與外資對作，不過投信也買超欣興、旺宏、華邦電等個股。至於賣超方面，則以台耀 1596 張最多，此外，散熱的雙鴻及泰碩，也遭投信賣超對象。