波音Q2認列49億美元737Max停飛補償金 盤後股價漲逾2%

鉅亨網編譯陳秀宜 2019年7月19號6點35分

波音公司 (BA-US) 週四 (18 日)宣布，由於先前的兩起事故導致 737 MAX 全球停飛，第二季將須認列 49 億美元的稅後費用，稅前盈餘將減少 56 億美元。

波音盤後股價上漲超過 2%，因投資人認為波音初估的費用低於預期，且於 7 月 24 日財報公布之前就提前披露，展現誠意。

波音股價 (來源: Google)

波音在一份聲明中表示，737 MAX 在事故後，已停飛數個月，今年可能都難以復飛，這項費用將作為對客戶的補償金與其他相關因素。至於哪些客戶將得到補償金，目前波音沒有給出具體說明。

波音也預期，由於工廠生產 MAX 的數量下滑，將導致另一筆 17 億美元的成本產生。這項費用將分多年攤提。

波音首席財務長 Greg Smith 表示，公司正積極的採取適當措施，來管理資金流動性，且盡可能的提高公司資產負債比的靈活度，去應對可能面臨的挑戰。

波音執行長 Dennis Muilenburg 表示：「公司仍相當重視 737 MAX 如何安全地返回服務行列，這是波音的關鍵時刻，沒有什麼比乘坐飛機的行員與乘客的安全更為重要」。

Dennis Muilenburg 也提到，737 MAX 的停飛，對客戶、相關供應鏈及公司都是很大的挑戰，對公司的影響也將反映在第二季財報上。目前公司正積極面對問題，預期也將有助於應對未來的金融風險。