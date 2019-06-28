空頭唱衰特斯拉Q2表現 瑞信：汽車股看漲 除了特斯拉以外

特斯拉 (TSLA-US) 下週公布第二季交車量和生產量數據，究竟多頭空頭誰的看法獲勝？目前為止，空頭力量似乎較龐大。

特斯拉截至週三收盤，6 月漲幅 18%，然而，一些大空頭發表看法。

特斯拉股價走勢

Cowen 分析師 Jeffrey Osborne 給予「低於市場表現」的評級，目標價 140 美元，為華爾街最低目標價，且遠低於 FactSet 調查的共識目標價 275 美元。他預期特斯拉第二季交車 8.5 萬輛，低於特斯拉預期 9 萬至 10 萬輛之交車量，也不及華爾街共識預期。

「我們預期，在交車量報告公布後，該公司股價將下滑，因為其毛利潤和自由現金流恐將顯示疲弱。我們持續認為，管理階層預期今年交車量 36 萬至 40 萬的說法太激進，可能要到第三季需求正常化的情形較好一點。」

特斯拉通常在新的一季開始時，會公布季度交車量和生產量數據，接著再發布財報。華爾街預期，特斯拉第二季每股虧損 55 美分，交車量 9.2 輛、營收 64.2 億美元。

Osborne 報告指出，「如果特斯拉達到交車目標或幾乎達成，那市場可能也只會有安靜的正面反應，但我們預期，財報發佈後會成為該股價更大的負面催化劑。」

巴克萊分析師 Brian Johnson 週四重申其「減持」評級，目標價 150 美元，但將交車量估計自 7.5 萬輛調高至 8.5 萬輛。

無獨有偶，另一大空頭是瑞士信貸。

瑞士信貸分析師 Daniel Levy 給予特斯拉「低於市場表現」的評級 (相當於『賣出』)，目標價 189 美元，隱含跌幅 14%，他將特斯拉與積極進軍電動車市場的福斯相比較，直指特斯拉的風險。

「特斯拉面臨來自更大型、資本更充足的業者競爭，特斯拉不像其他車廠的規模那樣大，且特斯拉還有基本的『汽車產業製程』問題，最終，如果特斯拉無法維持健康的利潤，那麼他們在汽車產業差別化的優勢就沒有實際意義。」

特斯拉發言人不願回應置評請求。

汽車股樂觀，特斯拉是例外

過去一年一直避免投資汽車股的瑞信 Dan Levy 更直言，現在他對汽車股感到樂觀，除了特斯拉以外。

他承認汽車產業還有一些大挑戰，例如車廠必須砸重金研發自動駕駛和電氣化相關技術，以及因應汽車需求下降的管理。

「但因為現在市場對汽車股的感覺相當負面，基於估值和基本面，我們看到近期有一些機會。」

他認為投資者可以逢低買進這 6 家汽車股：通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US)、 BorgWarner (BWA-US)、Aptiv (APTV-US)、American Axle & Manufacturing (AXL-US) 以及 Dana (DAN-US)。

他認為通用汽車和福特都能較目前水準再上漲 30%，主張投資者尚未充分理解這兩家企業多年削減成本後對獲利提振的力道有多大，這種結構上的轉變，無論時機好壞都對企業有很大的幫助。

至於 BorgWarner 和 Aptiv，他認為 BorgWarner 擁有合適的產品來對應電氣化問題，而 Aptiv 則有對應自動駕駛的產品。American Axle 交易價格僅預估本益比 5 倍，而且擁有自由現金；Dana 併購其他汽車供應商，自 2018 年初以來已完成 6 筆交易。

Levy 對汽車產業的觀點與其他汽車分析師並無太大差異，但投資者仍擔心中美兩國汽車銷售下降的情形，也憂心貿易戰恐抬升汽車零件製造成本，並轉嫁消費者。

但《巴倫》商周專欄認為，該產業最終仍會好轉，意味著現在市場上的估值不錯，近期該商周也點名看好通用汽車和 Aptiv。