紐約匯市 — Fed 主席放鴿 美元急跌逼近 97 整數關卡 加幣英鎊相繼反彈

周三 (10 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會聽證會上表示，貿易緊張造成不確定性及全球經濟放緩，美國經濟倍受壓力。他再次承諾央行將視需要採取行動，以支撑經濟。同時，上次的 FOMC 貨幣會議記錄顯示，許多 Fed 官員認為若未來幾週經濟持續受壓，他們願意降息。

市場解讀為聯準會即將降息，且開出不只一次降息的大門。市場預期 7 月降息兩碼的機率，一天之內由 3.3.% 大增至 27.6%，且預期年底之前的降息幅度，更增加至 3 碼。美元指數聞訊走降，下跌 0.389%，自三周的高點回落，往下逼近 97 的整數關卡。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

ABN Amro 資深經濟學家 Bill Diviney 表示，本次鮑爾的談話，旨在消除市場因上周非農數據優於預期，降息機率可能走低的預測。因此，聯準會降息一碼應是可能的，但除非經濟數據出現更多走弱跡象，否則降息兩碼機會不大。

美國券商 BTIG 策略長 Julien Emanuel 也認為，聯準會若在近期降息，僅是出於預防性策略，並非因經濟走入衰退，市場預期聯準會降息三碼的幅度，已過度瘋狂。同時，市場先前已部分反映降息預期，美元不見得會因此持續走弱。

其他貨幣多數相對美元升值。加拿大央行維持利率不變，加上原物料價格上漲，支撐加幣走揚。美元兌加幣下跌 0.15%。加拿大國家銀行分析師認為，加拿大目前通膨維持在央行目標內，因此預期今年可能將維持利率在 1.75% 不變，若其他國家相繼降息，利差對加幣將有所支撐。

USD/CAD 日線 (來源: FXSTREET)

英鎊與歐元兌美元升幅則分別在 0.3% 至 0.4% 左右。英國公布 5 月份貿易逆差改善，然 5 月份的工業生產與製造業生產指數，則雙雙低於預期。分析師認為，短線上美元的走弱對英鎊帶來支撐，但中長線來看，英鎊的看跌趨勢仍未被扭轉，若未來 GBP/USD 跌破 1.2475 的價位，仍可能再引發另一波下跌潮。

GBP/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週四 (11 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.13。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1254 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2503 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6961 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3079 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.40 日圓。