盤前財經大事搶先讀2019年7月19日

今日操盤前瞻

日本 6 月 CPI

美國 7 月消費者信心指數

法說會：鈺太

除權息：遠東新、燿華、三陽工業、永裕等

趕在中美對話前夕 中國大買美國高粱

在中國與美國即將重啟貿易對話之際，數據顯示，中國已經大量購買了美國農產品：美國高粱。週四 (18 日) 根據美國農業部公布數據顯示，上週中國進口了 51072 公噸的美國高粱，創 4 月份以來最大購買量。主要將用於製造高粱酒與飼料。閱讀全文...

美國降息箭在弦上 聯準會 7 月估下調利率 25~50 個基本點

聯準會本 (7) 月底即將召開利率會議，市場普遍認為聯準會降息幾乎是箭在弦上，PIMCO 認為，目前美國在實質商業投資、出口和製造業成長力道放緩，加上面臨最近無法持續積累的庫存 和不斷增加的企業經營不確定性，聯準會 7 月降息幾成定局，預期將下調利率 25 到 50 個基點。閱讀全文...

〈台積電法說〉估今年晶圓代工衰退 1% 全年表現仍可優產業平均

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (18) 日召開法說會，展望全年，總裁魏哲家指出，今年全年半導體不含記憶體，估較去年衰退 3%，晶圓代工則估衰退 1%，但他此次並未對全年提出新預估值，法人表示，依過去台積電營運展望來看，整體表現都會優於晶圓代工平均值，因此預期營收持平或成長機會很大。閱讀全文...

美中貿易戰害的 公開發行公司上半年募資「兩位數」衰退

金管會今 (18) 日表示，昨 (2019) 年上半年公開發行公司籌資案件數年減 12.6%、金額年減 16.52%，雙雙都減少「兩位數」，為 2017 年以來首見，金管會解釋，主要是受美中貿易戰影響，企業募資較保守，加上去年上半年度有比較多件的大型募資案件。閱讀全文...

郭台銘赴日沉澱兼取經 將拜訪孫正義及日半導體產業人士

外界關注鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘下一步怎麼走，而他今日透過粉專發文，表示自己人現在正在日本沉澱，接下來除了會在日本和好友、軟銀創辦人孫正義見面外，也會和一些半導體產業的重要人士會面。閱讀全文...

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