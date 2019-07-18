〈台積電法說〉估今年晶圓代工衰退1% 全年表現仍可優產業平均

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(18)日召開法說會，展望全年，總裁魏哲家指出，今年全年半導體不含記憶體，估較去年衰退 3%，晶圓代工則估衰退 1%，但他此次並未對全年提出新預估值，法人表示，依過去台積電營運展望來看，整體表現都會優於晶圓代工平均值，因此預期營收持平或成長機會很大。

魏哲家說，日韓貿易戰的影響仍無法確認，台積電會持續與客戶緊密合作，做客戶最好的夥伴，滿足需求，但第 4 季營運具更高的不確定性，主因就是來自日韓貿易戰干擾。

台積電強調，日韓貿易戰市場多以轉單利多解讀，可有助台積電表現，但事實上轉單非立即可見，尤其是生產製程需時間認證，時程至少 3 個月，因此不一定會立刻對營運產生正面助益。

資本支出方面，台積電預期，受惠 5G 建置需求帶動，估支出金額將超過 110 億美元，但實際數字要到下季法說才會更明確，未來幾年 100-120 億美元區間目標也沒有改變，財務長何麗梅會後指出，資本支出是動態變化，主要是為了明後年成長，因此明年資本支出金額，要看後年營運展望為何。

就全年而言，台積電強調，目前不對全年評論，原先預期成長 0-5% 目標，目前沒有任何評論，但也沒有下修與上調的打算，僅強調，晶圓代工今年營收衰退 1%，台積電過往表現都比產業平均好，因此市場解讀，台積電維持持平表現的機會很大。