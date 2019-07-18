【華冠投顧】台股今日下跌-29點!看法不變!保守因應!

華冠投顧 2019年7月18號16點50分

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、6552 易華電、6168 宏齊、6546GIS-KY

台股盤勢分析:

表裡不一

國際股市開始回檔下，台股早盤小跌 - 6 點開出，雖然在 2330 台積電一支獨秀下，指數一度由黑翻紅；但是還是不敵賣壓擴散，終場下跌 - 29 點作收，收在 10799 點，成交量 1049 億。

今天在台積電獨撐下，台股表示還算不錯；但是武傑還是老一句… 籌碼面『外強中乾』，小財神們還是『居高思危』。基本上在台指期結算過後，整體盤勢結構並沒有改變。市場買盤並不強勁，只能說…『賣盤』壓力有所保留；今天三大法人再度同步賣超 - 52 億，雖然賣超金額不算太大，但就是我們先前所疑惑的?! FED 降息的利多，法人因該會是最大買盤來源；但是目前的籌碼面流向卻是『表裡不一』。因此在『短沖客』主導的盤勢下，切勿過度追價；今天的買盤，都是明天的賣盤。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

5272 笙科、1569 濱川、1905 華紙、1784 訊聯、4968 立積、3060 銘異… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3704 合勤控、3083 網龍、3035 智原、3406 玉晶光、6111 大宇資、4943 康控 KY、3034 聯詠、… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。