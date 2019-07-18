【華冠投顧】台股上有壓，下有撐，生技與航運股竄起!

台股指數今日最高 10835 點，最低 10792 點，收 10799 點，量縮 1049 億元。壓力沒過，月線 10791 點支撐沒破。

大盤今日所幸有台積電 (2330) 撐盤，但電子各族群個股跌很慘，有些股票股價已經跌到創 7 月新低價了… 包括散熱的泰碩(3338)+ 雙鴻(3324)，IC 設計的聯詠(3034)+ 聯發科(2454)+ 瑞昱(2379)，矽晶圓的嘉晶(3016)+ 台勝科(3532)，被動元件的國巨(2327)+ 信昌電(6173)+ 大毅(2478)，光學鏡頭的玉晶光(3406)，遊戲的網龍(3083)，挖礦股的映泰(2399)….. 等等，很多很多，套了一堆散戶，大家不得不小心啊……

電子族群回跌，資金跑到生技及航運股表現強勢，尤其生技股受本月生技月，下周生技展，紅光滿面，走路有風，包括訊聯 (1784)、優盛(4121)，佰妍(3205)、寶齡(1760)、基亞(3176)、五鼎(1733)、盛弘(8403)、保瑞(6472)，中化生(1762)、邦特(4107)、懷特(4108)、和康生(1783)、佳醫(4104)、科妍(1786)、走強；BDI 指數飆倍數，創近 5 年半新高，散裝船運族群全面受惠，其中以慧洋(2637)、裕民(2606)、中航(2612)、新興(2605) 等強勢上漲。

台股上有壓，下有撐，多空激戰，電子股回跌，傳產生技與航運竄起，切勿過度追價。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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