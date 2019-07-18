安倍政府突然向南韓發動貿易戰，掐住南韓半導體和液晶面板上游關鍵電子材料，讓南韓業者無力反擊；南韓企業能做的僅能趁機拉抬記憶體價格，減緩貿易戰帶來的負面衝擊。

【文／魏聖峰】

二戰後，雖然日本與南韓同屬美國在亞太地區的盟國，日韓兩國間的歷史恩怨情仇並沒有完全消弭。若有政客從中撥弄反日或反韓情結，這把火就容易燒起來。日本政府突然在七月初宣布管制出口日本輸往南韓的三項電子材料，將衝擊南韓半導體、面板業的生計，加深南韓民眾對日本的反感。南韓晶片大廠三星電子和海力士在全球記憶體產業有主導權，趁機操作讓記憶體價格上漲一波是可能的動作。

南韓民眾對日本普遍沒好感

南韓在二次大戰期間曾經是日本帝國主義的殖民地，南韓民間仇日情緒至今沒有解決。二次大戰期間，日本帝國主義強迫南韓民眾替日本企業工作，是這次貿易戰的導火線。因為南韓最法院在去年十月判決日本新日鐵住金公司需要賠償四名二戰期間幫他們工作的南韓民眾每人一億韓元（約二六二萬台幣）。但日本政府的認知是，這問題早在一九六五年日本與南韓建交後，當時日本政府賠償南韓政府三．六四億美元就已經解決了。現在南韓民間又向日本政府要求賠償，引發日本政府的不滿。新日鐵住金公司判決後，接下來還有三菱重工也可能會被要求額外賠償。

日韓兩國間還有獨島爭議（日本人稱為竹島），兩國互稱對獨島有管轄權。南韓前總統李明博曾經登上獨島，引發日本政府不滿。之前，日韓兩國還有慰安婦爭議。這個問題在美國外交斡旋下，安倍與南韓前總統朴槿惠已簽署「日韓慰安婦協議」，雙方同意慰安婦問題達成最終且不可逆的解決。

根據南韓蓋洛普在七月上旬進行的民意調查顯示，有高達七七％的南韓民眾對日本沒有好感，對日本有好感的僅十二％，創一九九一年以來最低水準。在南韓最高法院判決日本企業向南韓民眾賠償後，形成日本與南韓間的外交緊張關係。六月底剛落幕的 G20 高峰會議期間，各國領袖忙著安排與其他國領袖進行個別的高峰會議，唯獨日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅沒有安排高峰會議，日韓兩國領導人也僅有八秒鐘的短暫問候。

日精準向南韓發動貿易戰

G20 高峰會過後，全球矚目的焦點都放在川普與習近平的美中貿易戰，日本政府卻在七月一日宣布要針對日本出口到南韓的高純度氟化氫、光阻劑和氟化聚醯亞胺（ＰＳＰＩ）等三項電子關鍵材料進行出口管制。過去，日本輸往南韓的這三項電子材料每三年審批一次，每次審批需要三個月的時間。這次改成每年審批一次，每次也是三個月。光阻劑和氟化氫是半導體生產過程中的必要材料，氟化聚醯亞胺則是生產液晶面板過程的必需材料。日本政府這次針對這三項電子材料管制，將會影響南韓半導體和液晶面板的產出。過去南韓業者通常都會有三～四個月的庫存，一旦用完卻又遭到日本政府管制，屆時南韓業者就出不了貨。

安倍政府選在這個時間點宣布對南韓管制當然有政治上的考量。因為日本將要在七月二十一日舉行參議院改選，安倍晉三希望這次參院改選執政聯盟的自民黨和公民黨能取得三分之二的席次，就能達到修憲的門檻，這是安倍晉三夢寐以求的狀況。安倍希望透過推動修改憲法第九條，將自衛隊存在寫進憲法的修憲草案。若參院選舉結果能如安倍晉三的願望，明年一月參院就會啟動修憲，若能獲得參院通過，就可以在明年秋天交付公民表決。如果公民表決同意修憲草案，日本政府就能派遣自衛隊到海外。這樣的趨勢符合目前美日安保條約共同對抗中國武力外擴的現狀，但也會引發日本軍國主義再起的疑慮。若明年日本修憲過關，日本與南韓、中國的外交關係都可能再度出現緊張情勢。

來源：《先探投資週刊》 2048 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》