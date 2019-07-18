外國買家退縮 購美房產金額大減36% 中資降幅最大

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年7月18號13點0分

在全球經濟成長緩慢，而中國政府加強貨幣控制之下，外國人購買美國房產的金額大減，對美國房地產帶來新的挑戰。

根據美國房地產經紀人協會 (National Association of Realtors)(NAR) 報告，在截至今年 3 月的 1 年中，外國人購買美國房產的金額較前一年大減 36%，減至 780 億美元，較 2017 年高峰時 1530 億美元接近腰斬。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 與研究經濟學家 Gay Cororaton 表示，全球經濟一直在放緩，部分原因是貿易緊張局勢升級，影響了國外買家的支出能力。

進一步看，來自中國的減幅最大。中國連續第 7 年成為美國房產的最大國外買家，但今年購買美國房產 134 億美元，較前一年大減 56%。

中國在 2019 年經濟成長放緩至 6.3%，中國政府也加強了對現金流出購買國外房產的控制。

Yun 和 Cororaton 表示，前 5 大國外買家—中國、加拿大、印度、英國和墨西哥的購買金額均減少，中國下滑最多。

Yun 強調，下滑的速度非常驚人，意味著外國人在美國擁有房產的信心減少。

當前的政治氣氛，也讓中國人對買進美國房產的興趣降息。據中國房地產網站 Juwai.com 調查，今年第 1 季中國買家對美國房產的詢價，較前 1 年下降 27.5%，過去 5 季中有 4 季下降。

Juwai.com 執行長 Carrie Law 在最新的訪談中表示，這可以稱為「川普效應」，這是綜合川普反中言論、增加對簽證處理的限制，以及關稅因素的結合，川普效應正削弱中國對美國房產的驅動力。