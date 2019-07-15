〈房產〉2020奧運發展激勵 東京房價走勢可期

2020 年東京奧運門票抽籤引爆空前熱烈的狀況，使奧運會的逼近更有真實感，海外投資人更進一步關注東京在奧運後的發展，日本信義社長何偉宏今 (15) 日表示，根據過去實際情況，包括亞特蘭大、雪梨、北京、倫敦等歷屆奧運主辦城市，在奧運之後的房市價格都會上漲。

何偉宏指出，目前國際間對東京未來發展也普遍抱持樂觀，東京各大規模公共建設在奧運後仍持續進行，也持續吸引勞動人口湧入並帶動居住需求，而新的開發建設完成後，加速大量人潮聚集與商機發展，形成良性循環，對於東京未來的新樣貌及潛力，全球都給予高度期待。

台灣民眾耳熟能詳的 JR 山手線，位於品川站至田町站之間新車站「高輪 Gateway」將於 2020 年春天啟用，周邊有飯店及住宅大樓等開發建案，預計有 8 棟超高層大樓，完工後包括日本國內外企業進駐帶來的勞動人口，估計約可達 10 萬人。何偉宏說，這帶來龐大商機與潛力不容忽視，被指定為亞洲總部特區 (Asia Headquarter) 基地之一的品川車站，是未來磁浮新幹線始發點，未來交通樞紐的地位勢必更加提高，而田町站周邊則是以海外企業進駐為目標進行再開發規畫，預估在 2020 年前將吸引超過 500 家以上國際企業進駐。

何偉宏指出，與奧運相關的建設中，除話題性十足的主場館新國立競技場，位於中央區晴海的選手村也是吸睛焦點，和過去不同的是，東京奧運選手村是永久性建築，在賽事結束後將會重新整修裝潢販售。

此外，包含選手村在內的大規模造鎮計畫正在晴海進行，共計有 1 棟商業設施和 23 棟住宅大樓，住宅格局涵蓋適合單人的套房到適合家庭居住的 3-4 房，此外還有學校、幼兒園等，生活機能充足，在奧運光環加持下，可望成為東京都心最具代表性的住宅新市鎮。此區第一期建案自 4 月起開放預約參觀便吸引大批人潮前往，預售將自 7 月下旬展開，行情動向值得關注。

東京為了迎接奧運期間大量的海外遊客到訪，在軟體建設上也投入許多努力，如車站服務中心及到處可見的販賣機等都增加多國語言對應、新幹線增加英語廣播、提供無障礙空間設計的計程車、以及各場所全面禁菸等，都讓東京這個在全球宜居城市排行榜中的常勝軍，整體生活環境上變得更加友善與國際化。

1964 年的東京奧運使新幹線應運而生，奠定東京成為亞洲第一大城的基礎，而東京也將藉由再次主辦奧運強化交通便利性。包括羽田機場的擴建、增加出入境海關檢查哨，預計 2020 年完工，屆時國際航線旅客每年的容量將上看 2,000 萬人次。而日本國土交通省評估至 2030 年的交通需求及使用量，已規畫利用既有的京成電鐵、京濱急行電鐵串連成田及羽田兩座國際機場，並預計增設羽田機場快線。