雷諾日產合作Waymo 在日本、法國推無人駕駛服務

據外電報導，雷諾 - 日產聯盟 (The Renault-Nissan Alliance) 在週四 (20 日) 宣布與 Alphabet 旗下自駕車公司 Waymo 達成了一項獨家的協議，將合作探索無人駕駛技術並在法國和日本推出無人駕駛交通服務。

Waymo 執行長 John Krafcik 在一份聲明中表示：「與新夥伴的合作將有助於實現 Waymo 將自家技術帶入全球舞台的理想與機會。憑藉雷諾 - 日產聯盟的國際影響力和規模，我們的 Waymo Driver 可以提供轉型移動解決方案，為法國，日本和其他國家的乘客和商業貨運中提供更安全服務。」聲明中也表示，此項合作在未來也有望擴展到其他國際市場當中。

日產執行長 Hiroto Saikawa 則表示：「通過我們在全球汽車產業的專業知識，和 Waymo 的專業知識，將有助於我們成為該領域的領導者，並探索和發展各項產品組合，為客戶創造的新價值。」

雷諾 - 日產聯盟業務發展主管 Hadi Zablit 表示，Waymo 和雷諾和日產之間的協議旨在「大規模部署移動服務的框架」，而實體車輛的測試和相關服務的部署將在後期階段進行。

汽車業中的合作似乎正成為一種常態。在先前，Waymo 也與飛雅特克萊斯勒汽車聯盟 (Fiat Chrysler，FCA) 建立合作關係，以發展更多樣化的業務。在該項合作計畫當中，Waymo 計劃購買 60,000 多輛 FCA 的 Chrysler Pacifica Hybrid 迷你客貨車，並在底特律外的新工廠進行改裝。

另一方面，雷諾和 FCA 也就合併或合作一事進行了協商，然而在日前，由於雷諾汽車大股東法國政府的介入，FCA 撤回了併購提案。