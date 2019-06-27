看好企業需求 京城建設Q3將在高雄推商辦預售案

南台灣高雄地區房產交易轉熱，京城建設 (2524-TW) 集團今年下半年新推案金額高達 345 億元，是公司史上最大推案量，其中 55 億元的「龍中 134 案」商辦預售案，是京城建設近 10 餘年來在高雄市首度針對企業辦公大樓的商辦預售案。

京城今年下半年在高雄的住宅成屋推案中，以「美術皇居」 110 億元總銷量體最大，預計 9 月底正式推出。

今年以來高雄地產交易熱度高，京城建設董事長蔡天贊也看好下半年營運前景，蔡天贊指出，高雄目前房地產市場交易量，仍溫和成長中，高雄市的房屋買賣移轉棟數，今年 1-5 月達 1.66 萬棟，年增率 21.75%，位居六都之冠。

同時，京城建設今年 1-5 月營收來看，營收 19.02 億元，年增率 21.76%，也與高雄地產業的交易成長狀況相符。

京城建設在高雄持續加碼購地，3 月以 19.87 億元、每坪 229 萬元的價格，在農十六特區購入建地 868 坪，5 月再加碼 16.19 億元，購入左營區建地 1057 坪，今年以來購地金額已超過 36 億元，較去年全年購地金額 7.53 億元成長高達 3.7 倍數。

京城集團今年推案量突破 300 億元，其中預售案部分，包括 55 億元「龍中 134 案」企業辦公大樓的商辦預售案，及愛群段的 50 億元住宅預售案。至於住宅成屋部分有 110 億元「美術皇居」、30 億元「逸文苑」、18 億元的「忠言富民案」、10 億元「閱河堤」案，以及 52 億元的「京城大苑」、20 億元的「時尚京城」。