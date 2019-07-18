

◆盤勢分析

1. 美國聯邦準備理事會發布報告指出，雖受貿易戰衝擊，美國經濟仍「溫和」成長，市場擔憂影響月底降息，工業指數領跌，收盤僅有費半指數維持紅盤，四大指數漲跌幅介於 - 0.65~0.28%。科技股普遍窄幅波動，表現較佳為 NVIDIA、美光，特斯拉再創反彈高，台積電 ADR 下跌 0.36%。

2. 全球股市再度面臨新變數，美國總統川普指出中美貿易仍有一段路要走，並威脅可能對中國 3,250 億美元輸美產品增加關稅，周三亞洲股市隨美股做全面性拉回整理。台股開低走低，華為與三星供應鏈個表現不佳，盤中指數一度回測 10800 點，收盤因期貨結算跌幅略有收斂，報收 10828.48 點，下跌 57.57 點，跌幅 0.53%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收黑 K 棒，暫時失守 5 日均線。

(2) 量能：成交量縮至 1,132.75 億元，呈現量縮拉回整理。

(3) 技術指標：日 KD 指標在高檔震盪下滑、MACD 柱狀體走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 51.6 億元；外資 - 29.6 億元、投信 - 1.98 億元、自營 - 20.01 億元。

4.OTC 指數開低後震盪，收 140.97 點，下跌 0.6%，同步失守 5 日線線。目前上方壓力為 142 點，下方支撐為 139 點整數關卡。

5. 面板：市場傳來中、韓兩地大廠進行減產與調配產能，加上即將進入旺季，3Q19 面板報價有望止跌，雙虎 3481 群創、2409 友達，股價底部翻揚；帶動小面板 6116 彩晶股價帶量站上季線，走勢呈現轉強。

6.PA：中國首批 8 款 5G 手機通過官方認證，將於 3Q19 開始上市販售，市場預期將 5G 手機進入交付期，帶動 PA3105 穩懋、8086 宏捷科、2455 全新逆勢走高。

7. 風電：西島彰芳離岸風電環差初審過關，3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、1598 世紀鋼、2208 台船同步慶賀。

8. 紙類：受惠於國內限塑令，1905 華紙紙吸管 6 月出貨量衝破 2000 萬隻，7 月因進入暑假旺季增加至 3000 萬隻，全年出貨量上看 5 億隻，周三股價帶量衝上一年新高價。

9. 操作建議：中美貿易爭端消息持續影響盤面，預期指數仍受制 10800~11000 平台壓力區，指數區間震盪概率大，仍以個股表現為主。選股方面，短線進出以散熱、PCB、面板等人氣焦點個股；此外, 今天台積電即將召開法說，留意盤中走勢。

10. 日韓貿易戰 DRAM 價狂飆：日本管制三大電子業關鍵耗材出口南韓，市場憂心不利三星、SK 海力士生產記憶體，帶動買盤積極進場補貨，推升報價。根據 Bernstein 彙整資料，過去一周 DRAM 現貨價狂漲近 12%，漲勢為 2017 年來首見。DRAM 報價大漲，將有助 2408 南亞科、2337 旺宏、2344 華邦電、8299 群聯等等台廠旺季營運。

11.BDI 漲破 2000 大驚奇行情來了：波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）16 日晚間漲破 2,000 點，17 日續漲至 2,064 點，與今年 2 月 11 日的 595 點相較漲了 3.47 倍，創 2014 年 1 月 3 日以來五年半新高。主要是反映鐵礦石搶運潮，市場預期下半年散裝船運市場旺季，加上供需結構改變，現在是看漲、追漲階段，散裝航運後續並不看淡，相關個股以 2637 慧洋海運、2606 裕民與 2612 中航最看好。

