美參議員：Google已終結許多在中國合作關係

據《彭博》報導，美國參議員 Mark Warner 週二 (16 日) 表示，Google(GOOGL-US) 執行長告訴他，Google 已經結束了一些在中國的合作關係。

知名科技投資人 Peter Thiel 週日建議，美國政府應該調查 Google 「似為叛國」的行為後，這家搜索巨頭與中國的關係，成為近日的焦點。美國總統川普隨後也在推特上回應，Thiel 比任何人都了解這個議題，川普政府將會著手調查。

Google 搜索在 2010 年已經撤出中國大陸，不過從 2016 年之後，Google 似乎已開始研發獨立的中國原生搜索引擎，後來稱為「Dragonfly」計畫。相關計畫曝光之後，不僅在 Google 內部引發爭議，也帶來了五角大樓和美國兩黨政客的批評。

今年早前，Google 表示，已放棄 Dragonfly 計畫並移轉員工。政策負責人 Karan Bhatia 週二也重申，此一計畫已經「終結」。

民主黨議員 Warner 表示，他與 Pichai 討論了相關議題，談到 Google 在中國的合作關係。Warne 說，Pichai 告訴他，Google 正撤出一些合作夥伴關係，也願意與美國政府合作，但 Warner 並未具體說明他們所談的計畫內容。

2018 年 1 月，Google 母公司 Alphabet Inc. 與中國科技巨頭騰訊控股簽署協議，交叉許可技術和知識財產權，此外，也在就將雲端服務引入中國進行談判。Google 與北京清華大學還建立了合作研究關係。

針對 Thiel 指控 Google 管理階層遭中國情報機構「滲透」，Google 週一回應，公司並未和中國軍方合作，反而正與美國國防部在內的單位合作，涉及網路安全、人力招募和醫療保健等許多領域。

川普過去一直抱怨國內科技巨頭對他不公，Google 也是其中之一，川普砲轟 Google 搜索結果只會顯示他的負面消息。

Warner 認為，Thiel 對 Google 的指控及川普的言論有些過份。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)