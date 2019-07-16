阿里巴巴赴港上市首部曲：1股分割8股

阿里巴巴昨 (15) 晚間召開股東大會，會議中通過將阿里巴巴每股普通股分割成 8 股的方案，其中包括所有發行在外期權，受限股票單位（RSUs），及股票分割細節。

圖: 東方財富網, 阿里巴巴股價日線走勢圖

阿里巴巴目前普通股數量為 40 億股，在股權分割案通過後普通股數量將擴大至 320 億股，市場解讀為此舉是為了在港股上市而鋪路。

對於原有股東來說，阿里巴巴這次股權分割不會受到任何影響，他們更關注未來在香港上市後的估值。此外，若阿里巴巴未來在香港上市，亞洲地區的投資人有可能逐步賣出美國掛牌的阿里巴巴股票，並買進在香港掛牌的阿里巴巴股票。

彭博報導指出，一些對阿里巴巴在香港掛牌有興趣的大型投資機構，並不太關心這次股權分割方案。相較於散戶所關心入場門檻來說，法人更關心阿里巴巴最後在香港上市的估值。

海通國際表示，阿里巴巴的股權分割後，意味著每筆交易的金額下降，這對於未來香港的投資人來說，特別是散戶來說是利多，直接降低入場門檻。同時，這樣的分割也有利於阿里巴巴股票的流動性。

光大新鴻基認為，阿里巴巴股權分割有利於在香港掛牌，因為很多香港的大型股股價都不超過 100 港元。如果阿里在香港上市的每股交易價格過高，可能會影響其流動性及股價表現。

這次股東大會除了股權分割方案外，阿里巴巴集團也重選 4 名董事，包括香港前特首董建華、雅虎創辦人楊致遠、雀巢集團前執行副總裁龔萬仁，及被稱為「馬雲接班人」的阿里巴巴行政總裁張勇，張勇是這次唯一一位由阿里巴巴合夥人團隊提名的董事。

彭博 (本篇文章不開放合作夥伴轉載)

