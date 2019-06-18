陸科技巨頭組織重整風潮吹向阿里巴巴

科技產業變化快，為順應不斷改變的新趨勢，中國科技大廠組織架構頻頻調整。在騰訊、百度、聯想、京東組織架構重整後，今 (18) 日阿里巴巴集團 CEO 張勇宣布將進行一波組織重整升級戰略。

圖: 東方財富網, 阿里巴巴股價日線走勢

張勇指出將重組創新業務事業群，由朱順炎擔任總裁，負責 UC 及旗下移動創新業務、天貓精靈、阿里文學、阿里音樂。

而樊路遠擔任阿里大文娛事業群總裁，負責優酷、阿里影業、大麥、互動娛樂。

集團 CFO 武衛兼任集團戰略投資部負責人，而盒馬則升級為獨立事業群，侯毅繼續擔任盒馬總裁，兩者將直接向張勇匯報。

釘釘進入雲智能事業群，陳航向集團 CTO 兼雲智能事業群總裁張建鋒匯報。由於釘釘是幫助企業完成數位化改革的平台，因此釘釘進入阿里雲智能事業群，將形成乘數效應，使阿里能為企業提供更好的一體化基礎服務。

阿里巴巴指出，這次組織升級會擴大天貓精靈與生態內更多業務，特別是內容性業務的結合，可以產生更多化學反應。此外組織升級也可推動各項創新業務與阿里數位經濟體的生態融合，全面提升其服務能力和成長空間。

阿里巴巴近期在市場動作頻頻，除了這次的組織架構調整，之前還向港交所提出上市申請，計劃募資 200 億美元。

若未來能成功募資 200 億美元，阿里巴巴將成為港股 2010 年以來 IPO 募資額最高的上市公司。

此外，如果投資人對阿里巴巴的交易熱度與騰訊相當，港交所的日均成交量有機會增加 10%～15%。目前騰訊和阿里巴巴市值分別為 31,400 億港元和 32,400 億港元。

