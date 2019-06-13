〈房產〉都更熱起來 大台北都更案將連3年衝破1000億元

據市調機構統計，今年截至 5 月底止，大台北不含危老改建的都更案推案量已達 592 億元，平均每個月釋出量體 118 億元，推案動能不遜於往年，預計今年全年案量將突破千億，大台北都更案量可望連續 3 年飛越 1000 億元大關。

其中，台北市今年都更案量將再爆量，全年都更案量將超越去年 1291 億元，連續 3 年刷新紀錄，事實上，北市屋齡逐步走高，信義房屋 (9940-TW) 指出，到今年第 4 季，台北市房屋平均屋齡已達 33 年，其中超過 40 年以上的房屋將近 30 萬戶，這也是都更案的推動助力。

住展企研室經理何世昌表示，大台北都更在業者長年整合經營之下，加上中央與地方政府於政策上全力支援，近年來都更推案量火力全開，推案量可望連年創新高

住展統計，大台北今年都更推案動能依舊強勁，尤以台北市為主。今年前 5 月，台北市 12 個行區中，高達 10 個行政區有都更案釋出，僅士林、內湖兩行政區尚未有都更案出現，形成今年台北市都更案遍地開花，盛況更勝往年。

其中，目前正在籌備、預計於今年下半年推出的都更案，例如信義區「昇陽信義」、萬華區「東騰元町」、大安區「正義大樓都更案」與「BR4」、內湖區「富享家」、北投區「昭揚天際」等案。

何世昌指出，2019 年大台北不只都更案量可觀，不少建案大有來頭、各具特色，讓今年的房市更有看頭，包括 整合最久的都更案為稍早開賣的「森業永春」，正是大名鼎鼎的「永春都更案」，從開始整合到今年推案，共花了 19 年時間，是目前成功推案的都更案中，整合時間最久的一個。

不過，這個紀錄在下半年即將被改寫。因為未來將公開的「正義大樓都更案」，整合時間逾 20 年。信義區「昇陽信義」更為驚人，該案為「基隆路整宅都更案 B 基地」，從 1993 年、黃大洲市長任內就已推動，耗時近 30 年。

而捷運六張犁站附近都更案「達永秋鄉」的接待中心，該案業者與青鳥獨立書店合作，打造 180 天快閃書店，稱得上今年最美、最不像接待中心的接待中心。

此外，都更案量最大咖建商，以昇陽建設的推案數量最多，包括板橋「昇陽文薈」、永和「昇陽國詠」，接下來還有信義區的「昇陽信義」，以 3 件都更案傲視群雄。

何世昌認為，今年都更推案熱潮似乎仍處在高山之巔，案量持續放大。除了都更，眼下危老推案也正在萌芽，老屋重建商機愈加火爆。雖然老屋整合過程費時，但龐大的商機仍舊誘人。