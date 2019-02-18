中國主管機關正考慮整合央企金融資產 規模達人民幣150兆元

中國國資委正考慮採取劃轉、出售等方式，將部分央企旗下的金融資產進行整合，而接收這些金融資產的企業不排除包含光大、中信集團等。預估這波金融整合規模家數將超過 70 家，涉及金額達人民幣 149.2 兆元。

圖: 東方財富網, 銀行類股周線。

而金融資產被劃轉後的央企，原則上未來將不再被允許收購或控股相關的金融企業。

同時，針對央企金控平台的專項管理管法，也正在由中國人行帶頭制定，將在未來時機成熟時公布，而這些具體操作政策的參與者還包括中國財政部。

外界認為國資委此舉主要在於加強金融風險控管，一家中國央企 (非金融業) 專門從事金融業務的人士透露，「目前，主管機關審查的第一項是投資方向，看項目是否符合國家鼓勵的產業，如果和企業主業關係不大，國資委將否決。」

「審查的第二項是投資金額，若金額太大，一旦引發風險，對整個集團都有影響，所以主管機關在審核時，並不希望單一項目投資金額太高。」

中國央企與金融相關的主管機關在 2017 年就已經開始加強金融監管，業內表示涉及到金融相關的投資，或整併都面臨重重審查關卡，且這個現象在去年更為明顯。

在整體去槓桿的力道越來越大，中國主管機關對於計劃外投資的實質性審查也越來越嚴格，這一點在新增的投資計劃審核上特別明顯。

目前，對於中國一般央企來說，國有資產分布呈現出分散的形勢，至於金融業的央企國有資產則集中在中央本級。在中國金融企業集團中，中央國有金融企業資產總額達人民幣 149.2 兆元。

根據不完全的數據統計顯示，中國 96 家中央企業中，超過 70 家企業旗下直接或間接控股金融企業。根據中國國資委、財政部、中國人行等部門準備提出的新管理要求，未來整合的重點之一，便是將這些涉及金融業務的金融公司進行整合。