中國央企獲利強強滾 去年獲利1.7兆人民幣創新高

中國國資委新聞發言人彭華崗今 (17) 日表示，2018 年中國中央國營企業營收達人民幣 29.1 兆元，年增 10.1%；獲利人民幣 1.7 兆元，創下史上新高，年增 16.7%。

這些國營企業中，有 39 家 2018 年營收年增超過 10%，其中 18 家企業年增超過 20%；而有 53 家獲利年增超過 10%，其中 28 家企業年增超過 20%。

獲利大幅改善主要來自於成本結構改革出現明顯成效，如一般性管理費用和非生產相關的支出都做出有效的控管。去年在工業領域的央企成本費用成長幅度比營收成長幅度低 0.4 個百分點，每百元人民幣營收支付的成本費用比 2017 年下降 0.4 元。

至於負債比率方面，這些國營企業平均負債比率為 65.7%，比 2017 年底下滑 0.6 個百分點，其中，有 50 家企業降幅超過 1 個百分點。

而固定資產投資方面，去年中國央企固定資產投資達人民幣 2.5 兆元，年增 4.9%，特別的是全年度漲幅比前三季增加 2.2 個百分點，反映出第四季央企開始配合中國政府擴大刺激經濟計劃，各產業固定資產投資均有所增加。

今年中國國資委對於旗下這些國營企業訂出要擴大央企進行戰略重組，帶頭加強產業集中度，調節好市場供需等目標。

同時，中國國資委 2019 年的監管工作原則是「一個確保，六個強化」；要確保央企營運效益的穩步成長，並強化風險管控；強化自主創新，瞄準關鍵技術、核心技術等發展新突破；強化主業，深入推動供給側結構性改革，提昇主業發展品質；強化改革執行力等。