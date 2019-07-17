陸首批8款5G手機取得認證 華為占4款比重最高

截至昨 (16) 日晚間為止，中國質量認證中心顯示已經有 7 款 5G 手機取得 3C 認證。其中，華為有 4 款，一加、中興、vivo 各有一款 5G 手機獲得認證。

此外，OPPO 內部人士透露，OPPO 的 5G 手機 3C 認證也已經取得，只尚未公開。這意味著，接下來中國本土 5G 手機開始陸續進入上市階段。但意外的是小米方面未公布任何 5G 手機取得認證。

在中國市場 5G 手機上市銷售一共要取得三個認證，3C 認證、入網許可證和無委核准證。這三張認證相互獨立且缺一不可，獲得這三個證書就意味著可以在市場上開賣。

同時，中國質量認證中心官網也公布這些手機的生產廠，其中，華為的 4 款 5G 手機中，其中兩款由華為機器有限公司生產，另外還有偉創力珠海，及富士康深圳工廠生產。

7 月 26 日華為將在深圳正式對外發布首款 5G 智慧手機 Mate 20X，該手機同時支持 SA/NSA 兩種架構模式。而 vivo、OPPO 等手機廠也在之前明確表示將於第三季發布 5G 手機。

IDC 中國智慧手機領域研究經理王希表示，目前無論是電信營運商還是政府政策，都在加速推動 5G 發展，快的話明年下半年就會出現人民幣 2000 元左右價位的 5G 手機產品。

從初期來看，受制於價格等因素，今年的 5G 手機出貨量並不是很高，IDC 預估今年中國 5G 手機的出貨量約在 40 萬支。此外中國智慧手機整體出貨量今年仍是下滑態勢，幅度約在個位數。

資料來源: GFK

根據 IDC 預測，今年全球 5G 手機出貨量為 670 萬支，僅為整體出貨量 (13 億 9500 萬支) 的 0.5%，相比之下，2019 年出售的 3G 手機數量為 5G 手機的八倍多。

此外，集邦諮詢也指出，受制於 5G 通信基地台尚未完全就緒、通信資費不明確，及手機售價過高等問題，預估全年 5G 手機生產量將在 500 萬支左右，滲透率為 0.4%。

集邦諮詢進一步表示，儘管 5G 基地台在今年並不普及，但為搶占市場先機，各大手機廠仍積極投入 5G 手機的研發，其中以 Android 陣營的動作最為積極。

