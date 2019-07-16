小股民看過來！新光金要對外現金增資 籌資將全數挹注新壽

新光金控 (2888-TW) 今 (16) 日召開董事會，會中決議透過公開募集方式，辦理現金增資發行普通股 3.4 億股及特別股 0.75 億股，全數轉投資新光人壽，以因應其業務發展，並進一步提升新光金控及新光人壽資本適足率。

金管會今年以來強化壽險業監理，雖然所有壽險公司資本適足率 (RBC) 都在 200% 以上，但因應資本市場波動及未來接軌 IFRS17 等，不少壽險公司都陸續申請增資，新光金董事會今天也決議透過公開募集方式，辦理現金增資發行普通股 3.4 億股及特別股 0.75 億股，發行總金額將視發行價格而定，而實際發行價格將於向金管會申報案件生效後，授權董事長吳東進訂價。

據保險局統計，今年上半年已陸續核准 4 家壽險公司的增資計畫，包括：台灣人壽將現金增資 99.99 億元；中國人壽申請現金增資 112.5 億元，最後完成現金增資 92 億元；南山人壽現金增資 245 億元；國泰人壽則發行無到期日累積次順位公司債，要募 100 億元。今天再加上新光金也將現金增資。

除了增資案，近年積極研究銀髮產業的新光人壽，最新規劃的出租式樂齡宅「新板傑仕堡」即將於第三季開幕，目前位於 A 棟、由專業婦產科醫師莊盛全所領軍的「新禧悅」產後護理之家已於 7 月 1 日隆重開幕，並與新型態食療餐廳「銀廚」合作，將以強強聯手、分享資源的合作方式一起發揮彼此的強項，同時引進全家便利商店參與進駐，要讓台灣最成功的出租式樂齡住宅，帶給民眾最新穎的體驗及感受。