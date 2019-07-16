台郡7/30法說會 蘋果軟板天線、傳輸模組市占成焦點

蘋果軟板供應鏈大廠台郡 (6269-TW) 受到智慧型手機新機需求下滑影響，產能利用率僅 5 成，首季每股純益為 0.37 元；台郡今 (16) 日晚間公告，將於 7 月 30 日盤後召開法說會，預期蘋果軟板天線、傳輸模組市占表現，將成為焦點。

台郡第 2 季營收 46.55 億元，季增 7.25%，年減 6.02%，累計 1-6 月營收為 89.06 億元，年減 13.64%，台郡確認第 1 季將是全年營運谷底，預估 2019 年全年營運，可望較去年個位數成長。

台郡第 2 季毛利率預估，由於新機利潤率較舊機種為佳，平板電腦軟板獲利也穩定，對獲利能力預估是正向的，但是第 2 季有模具等下半年量產先期投資成本，是不利因素，但法人則關心台郡在蘋果產品軟板天線、傳輸模組市占成長。

台郡正啟動多元化創新轉型，從技術層面來說，將聚焦 5G 高頻傳輸，新材料及天線模組技術。同時，從產品類別而言，將擴增產品多元化應用，從主力手機產品逐漸增加在面板、平板、穿戴裝置等運用。而製程解決方面，台郡將發展新材料、多層板、模組整合的工程技術，多元化創新轉型，將能再推動台郡營運持續成長及獲利。

台郡先前估今年下半年 MPI 天線將較去年下半年增加，去年 MPI 天線占整體營收約個位數，今年占比將會超過兩位數。主要在台郡今年續取得多家客戶認證的 LCP 新材料技術及天線模組一元化解決方案，顯示在 5G 天線技術受到所有客戶的肯定。